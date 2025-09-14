El nuevo palazo de Carlo Ancelotti a Neymar que explica su ausencia en la Selección: "Es el más talentoso, pero tiene que..."
Carlo Ancelotti volvió a referirse a la sorpresiva no convocatoria de Neymar en la Selección de Brasil y dio los argumentos que lo llevaron a tomar esa decisión.
Las Eliminatorias ya llegaron a su fin, pero en Brasil sigue siendo tema de debate la novela entre Neymar y Carlo Ancelotti luego de que el DT del Scratch decidiera no convocar a la estrella del Santos en esta fecha FIFA de septiembre.
Al momento en el que confirmó la lista de la Verdeamarela para los partidos ante Chile y Bolivia, el técnico italiano argumentó que la ausencia del ex Barcelona y PSG se debía simplemente a cuestiones físicas. Pero luego, el crack brasileño desmintió eso y le lanzó la mochila al extécnico del Real Madrid al decir que estaba bien y que la decisión iba relacionada no iba relacionada a eso.
Ancelotti volvió a dejar en claro los motivos de la ausencia de Neymar
Una vez culminada la doble jornada, Ancelotti volvió a referirse a la situación de Neymar y fue muy detallista cuando explicó los motivos de su no convocatoria a Brasil: "Una selección precisa reunir a los jugadores más talentosos. ¿Es obvio, no? Y un jugador talentoso también precisa estar en forma física. Tiene que estar al 100%, no al 80%", manifestó el DT en charla con el medio francés L'Équipe.
Por la misma línea, el entrenador decoró ese primer comentario con un tremendo elogio al delantero del Peixe y sentenció: "Neymar está mejorando su condición física. Es sin dudas el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó rápido".
A su vez, Carlo Ancelotti reveló cuál es su idea a futuro con él en vistas al Mundial 2026: "Quiero que esté en buena forma para que pueda jugar. Puede participar en el Mundial si está en forma. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión. Su objetivo debería ser estar listo para junio. No importa si está en el equipo en octubre, noviembre o marzo (fechas FIFA)", cerró.