El nuevo palazo de Carlo Ancelotti a Neymar que explica su ausencia en la Selección: "Es el más talentoso, pero tiene que..."

Carlo Ancelotti volvió a referirse a la sorpresiva no convocatoria de Neymar en la Selección de Brasil y dio los argumentos que lo llevaron a tomar esa decisión.

Las Eliminatorias ya llegaron a su fin, pero en Brasil sigue siendo tema de debate la novela entre Neymar y Carlo Ancelotti luego de que el DT del Scratch decidiera no convocar a la estrella del Santos en esta fecha FIFA de septiembre.

Al momento en el que confirmó la lista de la Verdeamarela para los partidos ante Chile y Bolivia, el técnico italiano argumentó que la ausencia del ex Barcelona y PSG se debía simplemente a cuestiones físicas. Pero luego, el crack brasileño desmintió eso y le lanzó la mochila al extécnico del Real Madrid al decir que estaba bien y que la decisión iba relacionada no iba relacionada a eso.

Ancelotti volvió a dejar en claro los motivos de la ausencia de Neymar Una vez culminada la doble jornada, Ancelotti volvió a referirse a la situación de Neymar y fue muy detallista cuando explicó los motivos de su no convocatoria a Brasil: "Una selección precisa reunir a los jugadores más talentosos. ¿Es obvio, no? Y un jugador talentoso también precisa estar en forma física. Tiene que estar al 100%, no al 80%", manifestó el DT en charla con el medio francés L'Équipe.

brasil Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, en la derrota 1-0 del Scratch frente a Bolivia en El Alto. Rafael Ribeiro/CBF

Por la misma línea, el entrenador decoró ese primer comentario con un tremendo elogio al delantero del Peixe y sentenció: "Neymar está mejorando su condición física. Es sin dudas el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó rápido".