La decisión de Neymar en Santos tras pedir durante años la prohibición del césped sintético en el fútbol.

Desde su regreso al Peixe, Neymar se negaba a jugar partidos en estadios que tenga césped artificial, pero ahora hubo un cambio de opinión.

Hace unos días atrás, Neymar confirmó que no iba a disputar los partidos con el Santos en estadios que cuenten con césped sintético. Esto se debe a que el exfutbolista del Barcelona y PSG criticó en numerosas ocasiones y clamó por su prohibición por el alto riesgo de lesiones y la manera en la que afecta el ritmo de los encuentros.

Dentro del Brasileirao, el Palmeiras, Atlético Mineiro y Botafogo son los tres elencos que cuentan con césped artificial y justamente este domingo por la noche, el Peixe de Vojvoda visitará al Galo de Jorge Sampaoli en el Arena MRV en un partido más que importante para el conjunto de Vila Belmiro, ya que necesitar sumar para escapar de la zona baja de la tabla.

A pesar de que en un principio no iba a jugar, finalmente Neymar terminó cambiando de opinión y según informó Ge Globo, el astro brasileño que disputó un torneo de póker el pasado viernes por la noche se sumará a la concentración y será convocado para el duelo ante el Mineiro. Incluso, es probable que el entrenador argentino lo ponga desde el arranque con el objetivo de demuestre toda su calidad y le dé al Santos los tres puntos.

Neymar Neymar cambió de opinión y jugará en los estadios con césped sintético. @SantosFC

El mensaje de Neymar sobre los estadios con césped artificial "Es preocupante el rumbo que el fútbol brasileño está tomando. Es absurdo que tengamos que hablar de césped sintético en nuestros campos. Objetivamente, con el tamaño y la representatividad de nuestro fútbol, eso no debería ni ser una opción", publicaron los deportistas en sus redes sociales junto a una fotografía con la inscripción "el fútbol es natural, no sintético”. A esta movida también se sumó Ney tras su regreso al Santos.