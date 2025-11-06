Arcana Festival regresa a Mendoza en 2026 con una edición histórica e irrepetible

ERArcana Festival vuelve a Mendoza los días sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026. Las entradas ya están a la venta.

El icónico Festival Arcana vuelve a la provincia de Mendoza para celebrar una nueva edición que promete ser un verdadero hito en la historia de la música electrónica argentina. Los días sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026, el público podrá disfrutar de una experiencia inolvidable en formato sunset, desde las 16 hasta la medianoche, en un entorno natural único: rodeados de montañas, lagos, viñedos y un paisaje imponente que se fusiona con la propuesta artística y estética característica del festival.

Arcana Portada MDZ Desde su creación, Arcana se ha consolidado como uno de los eventos más importantes y de mayor prestigio del país, reconocido por su curaduría musical innovadora, su puesta en escena de nivel internacional y su capacidad de reunir a una comunidad apasionada por la música, la naturaleza y la conexión humana.

Un lineup de nivel mundial La edición 2026 llega con un lineup estelar que reúne a artistas consagrados de la escena global junto a grandes talentos locales, en una combinación perfecta de vanguardia y mística:

DÍA 1 – Sábado 21 de febrero El primer día será encabezado por los superstars RÜFÜS DU SOL (DJ SET) en una presentación muy esperada por miles de fans. Completan el cartel el reconocido productor español ARODES, el dúo LUCH & JUNO (DE) dos de los productores más interesantes del nuevo sonido europeo, y el opening a cargo del artista local Løvø, quien aportará la energía ideal para comenzar la jornada.

DÍA 2 – Domingo 22 de febrero El segundo día promete una atmósfera épica con COLYN & NICK WARREN al frente del escenario, dos referentes indiscutidos del sonido melódico y progresivo mundial. A ellos se sumará el consagrado artista argentino NIM, junto al mendocino Luciano de Dominicis, quien será el encargado de dar inicio a una jornada cargada de emoción y calidad musical.