Comenzó el Festival Borges 2025: habrá shows musicales, teatro y debates gratuitos basados en sus textos

Del 27 de octubre al 1 de noviembre, se desarrollará una nueva edición del festival que explora distintas facetas de Jorge Luis Borges. Conocé la grilla completa de las actividades gratuitas.

Jorge Luis Borges, falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.

Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre se llevará a cabo la quinta edición del Festival Borges, un encuentro literario imperdible que contará con un formato híbrido y un sinfín de actividades gratuitas para los lectores aficionados de la obra de Jorge Luis Borges.

El evento combinará actividades presenciales en la Alianza Francesa (Av. Córdoba 946, CABA) con una serie de charlas virtuales disponibles en el canal de YouTube del festival. Si bien el festival cuenta con acceso libre y gratuito, se requiere de una inscripción previa a través del sitio web oficial del evento.

La programación incluye charlas y debates sobre la obra de Jorge Luis Borges, su pensamiento, sus influencias y su legado. Además de escritores y académicos argentinos, participarán autores de México, Francia, Bolivia, España y Estados Unidos.

FestivalBorges El Festival Borges se llevará a cabo entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre. Gentileza El festival propone una agenda centrada en tópicos como el amor, la política, la poesía, la literatura anglosajona, el periodismo, su vínculo con Bioy Casares y su figura pública.

Como si fuera poco, se presentará la Experiencia Borges, un conjunto de actividades que integran literatura con otras expresiones culturales como el teatro, la música y la caminata urbana, con artistas reconocidos.