Presenta:

Sociedad

|

jorge luis borges

Comenzó el Festival Borges 2025: habrá shows musicales, teatro y debates gratuitos basados en sus textos

Del 27 de octubre al 1 de noviembre, se desarrollará una nueva edición del festival que explora distintas facetas de Jorge Luis Borges. Conocé la grilla completa de las actividades gratuitas.

MDZ Sociedad

Jorge Luis Borges, falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.&nbsp;

Jorge Luis Borges, falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. 

X

Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre se llevará a cabo la quinta edición del Festival Borges, un encuentro literario imperdible que contará con un formato híbrido y un sinfín de actividades gratuitas para los lectores aficionados de la obra de Jorge Luis Borges.

El evento combinará actividades presenciales en la Alianza Francesa (Av. Córdoba 946, CABA) con una serie de charlas virtuales disponibles en el canal de YouTube del festival. Si bien el festival cuenta con acceso libre y gratuito, se requiere de una inscripción previa a través del sitio web oficial del evento.

Te Podría Interesar

La programación incluye charlas y debates sobre la obra de Jorge Luis Borges, su pensamiento, sus influencias y su legado. Además de escritores y académicos argentinos, participarán autores de México, Francia, Bolivia, España y Estados Unidos.

FestivalBorges
El Festival Borges se llevará a cabo entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre.

El Festival Borges se llevará a cabo entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre.

El festival propone una agenda centrada en tópicos como el amor, la política, la poesía, la literatura anglosajona, el periodismo, su vínculo con Bioy Casares y su figura pública.

Como si fuera poco, se presentará la Experiencia Borges, un conjunto de actividades que integran literatura con otras expresiones culturales como el teatro, la música y la caminata urbana, con artistas reconocidos.

La grilla completa del Festival Borges

Lunes 27 de octubre:

  • 14:00 h (virtual) | Borges y el culto de las amistades asimétricas

    Charla con Alicia Borinsky, ensayista y crítica literaria argentina radicada en Estados Unidos.

  • 18:00 h (presencial) | Borges y el amor: una mitología privada

    Una conversación sobre cómo se construye el amor literariamente en la obra de Borges.

    Participan: Flavia Pittella y Patricio Zunini. Modera: Lucía Osorio.

Martes 28 de octubre:

  • 14:00 h (virtual) | Borges, una lectura (demasiado) humana

    Disertación del catedrático español Javier de Navascués y Martín (Universidad de Navarra).

    Organizada junto a la Universidad de Ginebra y la Asociación Los Conjurados.

  • 18:00 h (presencial) | Borges en la política

    Análisis de las intervenciones del autor en contextos políticos locales e internacionales.

    Participan: Juan Francisco Baroffio, Nicolás Freibrun y Hernán Brienza. Modera: Raquel San Martín.

  • 19:30 h (presencial) | Borges y el periodismo

    Debate sobre el rol de la prensa en la construcción del proyecto literario de Borges.

    Participan: Facundo Pastor y Patricia Kolesnicov. Modera: Lala Toutonian.

Miércoles 29 de octubre:

  • 14:00 h (virtual) | Un Aleph infinito: Borges desde los Estados Unidos

    Participan: José Edmundo Paz-Soldán Ávila (Cornell), Pablo Brescia (Florida) y Gisela Heffes (Yale).

    Organiza: Feria del Libro de Miami.

  • 18:00 h (presencial) | El arte de la intriga

    Charla sobre el policial, los enigmas y la complejidad humana.

    Participan: Pablo de Santis, María Inés Krimer y Kike Ferrari. Modera: Loyds.

  • 19:30 h (presencial) | Borges salvaje

    Conversación con Juan José Becerra sobre una versión no concretada del autor.

Jueves 30 de octubre:

  • 14:00 h (virtual) | Entrevista a Hervé Le Tellier

    Diálogo con el autor y periodista francés, a cargo de Silvia Hopenhayn.

    Organizan: Institut Français y Embajada de Francia.

  • 18:00 h (presencial) | Puentes literarios: Borges y la tradición anglosajona

    Análisis del diálogo entre Borges y la literatura inglesa.

    Participan: Paula Varsavsky, Sylvia Iparraguirre y Liliana Mindurry. Modera: Cecilia Bona.

  • 19:30 h (presencial) | Recital de tangos borgeanos

    Show a cargo de Walter Romero, cantante y doctor en Letras.

Viernes 31 de octubre:

  • 14:00 h (presencial) | Conferencia: “Jorge Luis Borges: el desafío del otro”

    A cargo del escritor mexicano Juan Villoro.

  • 18:00 h (presencial) | La poesía de Borges: detalles de un crepúsculo

    Exposición de Jorge Monteleone, especialista en poesía latinoamericana.

Sábado 1 de noviembre – Experiencia Borges:

  • 11:00 h (presencial) | Caminata: tras los pasos de Borges

    Recorrido urbano desde Plaza San Martín hasta la antigua Biblioteca Nacional.

    Guía: Juan Francisco Baroffio.

  • 18:00 h (presencial) | Entrevista a Kevin Johansen

    Charla sobre lectura, música y literatura con el autor y músico.

Kevin Johansen llega a Mendoza.
Kevin Johansen participará del Festival Borges.

Kevin Johansen participará del Festival Borges.

  • 20:00 h (presencial) | Obra teatral: “Borges y yo. Recuerdo de un amigo futuro”

    Adaptación con textos de Borges, tangos y música original.

    Actuación: Andrea Bonelli. Creación: Hanna Schygulla.

Archivado en

Notas Relacionadas