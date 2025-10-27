Una nevada sorprendió a los vecinos de Tunuyán este lunes

La precipitación en la zona del Manzano le puso un marco invernal a la primavera. El pronóstico para las próximas horas.

El frío se hizo sentir en toda la provincia tras una jornada de domingo con buen tiempo. Más aún en el departamento de Tunuyán, donde hubo nevadas que sorprendieron a los vecinos. En la zona del Manzano, una copiosa caída de nieve le dio un marco invernal a una de las mejores vistas de la Mendoza.

De hecho, continúa activa la alerta por nevadas en Tunuyán. Durante la tarde esperan lluvias aisladas y por la noche lluvias y nevadas. Las temperaturas oscilan los 3°C.

La intensa nevada que cayó sobre Tunuyán (PORTADA) La intensa nevada que cayó sobre Tunuyán Nieve en Vallecitos Durante la jornada de este sábado, una sorpresiva nevada tardía alcanzó la alta precordillera mendocina cubriendo de nieve todo el circuito de Vallecitos, en Luján de Cuyo, lo que obligó a la intervención inmediata de los operarios y equipos de la Dirección Provincial de Vialidad para despejar el camino.

El popular paseo de montaña, conectado a la Ruta Provincial 89, al que llega desde Potrerillos o desde La Carrera, Tupungato, amaneció el sábado con una gran acumulación y formaciones de hielo.

Ante la situación, Vialidad Mendoza trabajó toda la jornada del sábado para ir despejando recorrido hasta el Esquí Club, última parada en la cima del circuito. Sin embargo, aún en mínimas condiciones de transitabilidad, la presencia de nieve, hielo, como también el derretimiento posterior que provocará escurrimientos y tramos con barro, demanda circular con rigurosas previsiones.