Banco Nación: últimos días para aprovechar un jugoso descuento en supermercados

El Banco Nación ofrece un gran descuento en supermercados específicos de todo el país. El reintegro vence en pocos días.

El Banco Nación (BNA) anunció que esta es la última semana para acceder al beneficio del 25 % de reintegro en las compras realizadas en los supermercados Jumbo, Vea y Disco. La promoción se aplica únicamente los días martes y requiere efectuar el pago con tarjetas Mastercard a través de la aplicación MODO utilizando la tecnología sin contacto (NFC).

El reintegro tiene un tope de $8.000 por semana y por persona, lo que equivale a un consumo aproximado de $32.000 en una única operación.

Detalles de la promoción del Banco Nación El beneficio es válido solo para compras presenciales en los supermercados adheridos.

Se deben usar tarjetas Mastercard emitidas en Argentina, abonando mediante la app MODO o la billetera virtual del banco.

No se permite acumular este descuento con otras promociones o beneficios vigentes.

Algunas bebidas alcohólicas premium y vinos de alta gama no participan de la promoción.

En caso de pagar con tarjeta de crédito, el reintegro se verá reflejado en los próximos dos resúmenes. Para tarjetas de débito o prepagas, la devolución puede demorar hasta 30 días hábiles. Los supermercados con descuentos con el Banco Nación. Getty Images En la provincia de Mendoza participan varias sucursales de Vea, como las ubicadas en Paso de los Andes 82 y Patricias Mendocinas 1730, entre otras. También están incluidos los supermercados Jumbo de Godoy Cruz y Luján de Cuyo.