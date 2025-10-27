Banco Nación: últimos días para comprar neumáticos en hasta 12 cuotas a tasa 0

En un contexto de precios cambiantes, mantener el auto en condiciones puede volverse cuesta arriba; por eso, el Banco Nación activó un beneficio que apunta directo al gasto más postergado por los conductores: las cubiertas. La propuesta permite pagar neumáticos en hasta doce pagos iguales y sin costo financiero.

Siempre que la operación se haga con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad y se procese a través de MODO BNA+. El plan rige todos los días y tiene fecha de cierre el 31 de octubre de 2025, por lo que ofrece un margen amplio para planificar el recambio sin desordenar la economía del mes.

El paso a paso es sencillo. Primero, verificá que tu tarjeta de crédito del Banco Nación esté activa y con límite disponible. La compra se procesa en cuotas fijas, con tasa nominal y efectiva en 0%, y el resumen mostrará el financiamiento dividido en partes iguales.

La promoción tiene alcance nacional y se utiliza exclusivamente en tiendas físicas adheridas. Antes de salir, conviene chequear el listado oficial de comercios participantes en el sitio de beneficios del banco (semananacion.com.ar/semananacion). Ahí podés buscar por provincia y ciudad para confirmar si tu gomería preferida integra el programa. Si no figura, vale preguntar en el mostrador: muchos locales se suman por etapas y pueden tener el alta en curso. Recordá que la vigencia se extiende hasta fines de octubre de 2025, por lo que también podés programar la compra antes de un viaje largo o combinarla con el service que ya tenías previsto.

El atractivo del plan está en que no hay costo financiero: tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0% y costo financiero total expresado en 0%. E n criollo, el precio final es el mismo que al contado , solo que dividido en partes iguales. Es un beneficio pensado para consumo personal, por lo que aplica a la cartera de individuos del Banco Nación . Para que impacte correctamente, el pago debe cursarse por MODO BNA+ escaneando el QR MODO del local; si se intenta con otra plataforma, el sistema no reconocerá la financiación.

También cuenta el buen uso del límite de la tarjeta: si no alcanza, la operación puede rechazarse o no habilitar el plan de pagos. Mejor revisar el disponible antes de acercarte al comercio.

Más allá de lo técnico, la iniciativa busca acercar una solución concreta a un rubro sensible al bolsillo. Las cubiertas suelen subir por factores externos y, cada vez que se posterga el recambio, no solo se estira un gasto inevitable: también se compromete la seguridad. Con pagos previsibles y sin recargo, la decisión se hace menos pesada. Y el banco, por su lado, impulsa el uso de medios de pago digitales propios, lo que acelera la adopción del QR en mostradores y simplifica la experiencia para el usuario.

Consejos para aprovechar a full la promoción

Para exprimir el beneficio, algunos consejos prácticos. Compará precios entre dos o tres comercios adheridos; la financiación es la misma, pero el valor de lista puede variar. Confirmá medidas y especificaciones de tus neumáticos antes de ir, así evitás demoras o cambios de última hora. Preguntá si el montaje, el balanceo y la válvula están incluidos o se cobran aparte; de ese modo, tendrás claro el total que se financiará. Y conservá el comprobante de pago de MODO BNA+ junto con la factura del comercio: son tu respaldo si necesitás reclamar o gestionar garantía.

En definitiva, se trata de una herramienta útil para ordenar un gasto grande sin intereses, con reglas claras y cobertura en todo el país. Si necesitás cambiar las cubiertas ahora, o si preferís anticiparte para un viaje, este esquema del Banco Nación combina previsibilidad y comodidad: cuotas fijas, operación 100% digital en el punto de venta y un calendario de vigencia que permite planificar. Con el auto al día y el presupuesto controlado, el camino se vuelve un poco más simple.