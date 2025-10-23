Banco Nación: pasajes a todo el país con reintegro sin límite y financiación a tasa cero

El Banco Nación presentó una propuesta pensada para hacer más llevadero el costo de moverse por el país. Es simple. Es digital. Y está disponible todos los días. La idea combina dos ventajas claras: devuelve una parte del gasto y permite financiar sin intereses.

Así, planear una escapada, visitar a la familia o cerrar un viaje de trabajo deja de ser un golpe para el presupuesto. La operación se hace con herramientas conocidas: la app BNA+ y el QR de MODO. No hay formularios extra ni procesos engorrosos.

El beneficio alcanza compras de pasajes dentro de Argentina abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación . La transacción debe cursarse por MODO desde BNA+ o escaneando el QR MODO en comercios participantes. A cambio, se aplica una devolución del diez por ciento y la posibilidad de dividir el total en hasta tres pagos con costo financiero total en cero.

Un rasgo que marca la diferencia: la devolución no tiene límite. Eso se nota cuando viajan varias personas, se suman tramos o se emite más de un ticket. La cobertura es nacional y la vigencia extensa, lo que permite planificar con calma y aprovechar ventanas de precio más convenientes a lo largo del año.

El paso a paso es directo. Luego, al momento de pagar, elige MODO dentro de BNA+ y selecciona tu tarjeta de crédito del Banco Nación como medio de pago. Completa la compra y conserva el comprobante. El dinero no vuelve en el acto: el reintegro se acredita en el resumen de la tarjeta utilizada dentro de uno o dos cierres posteriores, según la fecha de corte. Por eso conviene revisar el estado de cuenta y confirmar la imputación. Si no aparece en los plazos indicados, contacta al banco con el ticket a mano para agilizar la gestión.

El beneficio está pensado para consumo personal. No aplica a pagos con saldo en cuenta ni a operaciones realizadas mediante otras billeteras o procesadores de cobro distintos de MODO. Importa seguir el circuito exacto: MODO y tarjeta de crédito del Banco Nación. Solo así se activa el reintegro y la financiación sin recargo. La promoción corre todos los días hasta el 8 de diciembre de 2025, en todo el país.

La TNA, la TEA y el costo financiero total figuran en 0%, de modo que las tres cuotas no suman intereses ni gastos ocultos. Si realizas más de una compra, cada operación elegible participa en la devolución. Y si el comercio ofrece su propia oferta, puedes combinarla siempre que el canal de pago sea el indicado.

Condiciones clave que no conviene pasar por alto

Para muchas familias, ese diez por ciento ordena el mes. Permite sumar un destino, elegir mejores horarios o mejorar la calidad del viaje. Las tres cuotas a tasa cero también ayudan: parten un gasto grande en partes pequeñas y predecibles. Si viajan cuatro personas, la diferencia se siente. Además, el esquema digital reduce fricciones: no exige registros adicionales ni esperas. Solo el recorrido habitual de pago, pero con un premio al final. Conviene comparar fechas y alternativas, porque los precios cambian según temporada y disponibilidad. Una práctica útil: guardar capturas de la confirmación y anotar el número de operación. Ese detalle acelera cualquier consulta posterior.

En síntesis, la propuesta del Banco Nación baja el costo total de moverse por la Argentina con reglas simples y transparentes. Hay reintegro real, cuotas sin intereses y alcance federal. Sin cupos diarios ni límites de devolución. Solo hace falta cumplir el camino indicado y elegir un comercio adherido. Quien viene postergando un viaje encuentra aquí un envión concreto. Hay tiempo para decidir, pero también una fecha para no olvidar: 8 de diciembre de 2025.