Una mujer usó la tarjeta de un veterano de Malvinas, gastó más de $4 millones y la descubrieron

Un veterano de la Guerra de Malvinas fue víctima de un millonario robo a manos de una mujer que utilizó los datos de su tarjeta. Por el hecho, allanaron la vivienda de la acusada en Puerto Madryn.

En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal de Chubut dio a conocer un insólito caso que sucedió en la ciudad de Puerto Madryn. Una mujer fue acusada de utilizar los datos de la tarjeta de un veterano de la Guerra de Malvinas y efectuar, con ello, compras de más de $4 millones de pesos. Por el hecho, la fiscalía ordenó allanar la vivienda de la mujer.

Cómo se llevó a cabo el allanamiento en el domicilio de la acusada Tras la orden emitida por la fiscalía, se llevó a cabo el allanamiento pertinente en la propiedad de la acusada, identificada como Patricia Guadalupe Vega, en la calle Estivariz al 1900 de Puerto Madryn. En el lugar, los efectivos incautaron el teléfono celular de la imputada, que será sometido a pericias.

Cómo se conoció el millonario robo al veterano de Malvinas La causa se inició tras la denuncia del titular de la tarjeta, un veterano de 62 años que revisó los movimientos de su cuenta en el Banco Nación y detectó cargos que no autorizó. El monto total de las operaciones fue estimado en más de $4 millones, según los registros presentados a la investigación.

chubut policia red de trata.jpg La Policía de Chubut llevó a cabo el allanamiento. Una vez hecha la denuncia, a fiscalía de la provincia de Chubut dispuso la medida judicial. La pesquisa estuvo a cargo de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut, bajo la supervisión del comisario Martín Díaz Baldi. La orden de allanamiento fue librada por la jueza penal María Inés Bartels, a solicitud de la fiscal general María Angélica Cárcano.

De acuerdo con lo investigado por la fiscalía, la acusada accedió a las claves de la cuenta mientras su madre mantenía una relación con el damnificado. Con ese acceso, se comprobó que se realizaron pagos y compras mediante su teléfono móvil en varias plataformas digitales.