Banco Nación reintegra $30.000 en combustible ante la suba hormiga de combustible

Los aumentos se sienten en cada pasada por el surtidor de combustible . El gasto de movilidad presiona el presupuesto familiar y el de muchas pymes. Frente a ese escenario, Banco Nación activó un alivio concreto. Es un beneficio simple y directo. Permite recuperar una parte de lo que se paga por nafta o gasoil. Y está disponible por tiempo limitado.

La propuesta devuelve el 30% del valor de cada carga de combustible. Se aplica de viernes a domingo. Rige hasta el 30 de noviembre. Funciona en estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion y Gulf. No hay cupones ni formularios. Se compra como siempre y se paga con el teléfono. Luego llega la devolución. El ahorro aparece como reintegro en la cuenta vinculada a la app BNA+.

El tope mensual es clave. El banco devuelve hasta $15.000 por persona y por mes calendario. El cálculo se realiza por CUIT. Si el cliente aprovecha octubre y también noviembre, puede alcanzar un total de $30.000 entre ambos meses. El medio de pago define la elegibilidad. Solo cuentan las tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA. El pago debe hacerse dentro de MODO BNA+.

Hay que escanear el código QR de MODO y elegir la tarjeta participante. No se acepta pagar con saldo en cuenta. Si se usa más de un medio de pago, el banco suma las devoluciones hasta llegar al tope mensual y no avanza más.

La devolución no impacta al instante. El banco acredita dentro de los 30 días posteriores a cada compra. El depósito va a la cuenta monetaria asociada a BNA+. Si la operación la realiza un adicional, esa persona necesita su propia cuenta en el BNA para recibir el reintegro. La promoción corre en todo el país y es para cartera de consumo. El BNA no se responsabiliza por la calidad del combustible ni por el servicio de las estaciones. La adhesión depende de cada marca y de cada sucursal. Conviene comprobarla antes de cargar para evitar rechazos y malos ratos en el mostrador.

Un paso a paso ordena el uso. Primero, verifica que tus tarjetas sean del BNA y estén activas en BNA+. Segundo, actualiza la app y habilita MODO si aún no lo hiciste. Tercero, confirma que la estación figure como adherida. Cuarto, planifica las cargas para viernes, sábado o domingo. Quinto, paga con QR desde la app y elige la tarjeta correcta. Sexto, guarda el ticket y revisa el movimiento en la cuenta.

Un ejemplo ayuda: si cargas $50.000 un sábado, el 30% equivale a $15.000. Ese monto agota el tope mensual de ese período y ya no habrá más reintegros durante el mes. Otro caso: tres cargas de $20.000 suman $18.000 de devolución teórica; el banco acreditará solo $15.000 ese mes. En el siguiente mes, el contador vuelve a cero. Este esquema favorece a quien planifica y concentra el gasto en los días bonificados.

¿Por qué conviene ahora?

El combustible sube por tramos. El auto, la moto o la camioneta no pueden esperar. Familias que van al trabajo. Repartidores que cruzan barrios. Emprendedores que mueven mercadería. Todos sienten el impacto. Este programa no resuelve el problema de fondo. Aun así, agrega oxígeno real. Ordena el gasto, impulsa el uso de pagos digitales y brinda control desde el celular. También refuerza hábitos financieros sanos. Si las cargas se concentran en fines de semana, el ahorro se nota. Y si se respeta el tope y la vigencia, se logra un beneficio medible.

La fecha límite es el 30 de noviembre. Lo ideal es marcar los fines de semana en el calendario, elegir la estación adherida más cercana y tener la app lista. Conviene revisar el tope mensual antes de pagar para no perder devolución. El proceso es rápido y sin vueltas. En un contexto de precios en alza, esta herramienta permite estirar el presupuesto sin cambiar de estación ni de marca. Es una ayuda concreta para cerrar el mes con un respiro.