Compras gratis: el súper descuento de Banco Nación para empleados públicos en noviembre

El Banco Nación tiene entre manos una medida que traerá mucho alivio para empleados públicos de un sector en particular pensando en el mes de noviembre. Esta medida busca darle un muy jugoso descuento a estatales de un área del Gobierno nacional para las próximas semanas.

Este descuento llega a otorgar compras prácticamente gratuitas para distintos sectores. Anteriormente lo recibieron los empleados de Anses, empleados del Ministerio de Defensa y también de la Secretaría de Cultura.

Sin embargo, en las últimas horas, otro sector del Estado Nacional recibió la confirmación de la medida para aprovechar para hacer las compras desde el mes de noviembre.

A este beneficio solamente pueden acceder los empleados públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hace pocas horas quedaron sorprendidos con la renuncia de Gerardo Werthein como canciller a muy pocos días de las elecciones por morivos relacionados a los cambios que hará Javier Milei en su Gabinete desde el próximo lunes.

En concreto, la promoción para los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores consta de un reintegro del 100%, es decir, la compra terminaría siendo gratuita en los comercios adheridos que deben ser consultados con anterioridad.

El beneficiario deberá pagar con su celular, bajando la aplicación de BNA+ con MODO. Al recibir el sueldo en el Banco Nación, el beneficio es instantáneo.

bna El anuncio oficial del Banco Nación.

El tope de la oferta es de $200.000 y puede ser utilizada en varias ocasiones hasta cumplir ese límite. En casos como el de los empleados de Anses o Defensa, los límites eran de $300.000.

Un dato muy importante a tener en cuenta es que la promoción entrará en vigencia una semana después de las elecciones, es decir, el 3/11. La oferta estará vigente durante todo el mes de noviembre y finalizará el 31 de diciembre, el último día del año.

Desde Banco Nación informaron oficialmente que la promoción y el reintegro es acumulable con otras promociones de MODO y BNA, por lo que el sistema permitiría abonar dinero en tu cuenta sin tener que gastar, realizando descuentos por encima del 100%.