Banco Nación: 30% de reintegro en McDonald's con MODO, todos los días

La propuesta nació para quienes suman almuerzos rápidos, meriendas con amigos o una cena de paso. En Bahía Blanca , McDonald’s activa un ahorro directo del 30% para clientes del Banco Nación que paguen con la billetera MODO. La promoción rige todos los días, sin distinción de horarios.

Tiene fecha de inicio y cierre claros: va del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025. El beneficio alcanza a titulares y adicionales de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el BNA. No intervienen préstamos, planes en cuotas especiales ni costos extra: la tasa informada es 0% porque se trata de una devolución y no de un financiamiento.

El requisito central es sencillo. Se necesita una tarjeta de crédito del Banco Nación , ya sea Visa o Mastercard, asociada a MODO dentro de la app BNA+ o de la propia MODO. La operación debe realizarse en McDonald’s Bahía Blanca , comercio adherido al programa. El reintegro se aplica por compra y tiene un techo de $10.000. Si el ticket equivale a $30.000, la devolución teórica sería de $9.000 (30%), por lo que se acredita completa.

La promoción no funciona con otras billeteras ni con pagos efectuados con saldo en cuenta. Es exclusiva para consumo personal. No incluye cuentas empresa. Tampoco se extiende a tarjetas de bancos distintos al Banco Nación .

El procedimiento no exige atajos. Al momento de abonar, se abre MODO desde la app BNA+ o desde la aplicación MODO. Se escanea el código QR de MODO que ofrece el comercio. Luego se elige como medio de pago la tarjeta de crédito del Banco Nación habilitada. Se autoriza la transacción y listo. En el acto se facturan los importes completos del ticket y la devolución se verá reflejada en el resumen de la tarjeta utilizada.

La entidad aclara que el impacto puede aparecer en el primer cierre posterior o en el siguiente. Por eso conviene revisar ambos resúmenes. Si hay más de una compra en el mismo día, cada operación mantiene su reintegro con su tope individual. No hay cupo semanal ni restricción por día de la semana.

Fechas clave, límites y aclaraciones útiles

La ventaja se mantiene vigente hasta el 30 de noviembre de 2025, inclusive. No hay un monto total mensual fijado por cliente, sino un límite por transacción. Esto permite organizar varias visitas dentro del período, siempre con el tope de $10.000 por cada ticket. El beneficio es incompatible con pagos a través de otras plataformas y con combinaciones que cambien el medio de pago a débito o efectivo.

Tampoco aplica si se utiliza saldo de la cuenta como fuente de fondos. En caso de anulación o devolución de la compra, el reintegro puede revertirse en el estado de cuenta. Es importante conservar el comprobante del local y la constancia de pago de MODO, porque facilitan cualquier gestión posterior. No se requieren códigos promocionales ni cupones impresos.

El alcance territorial es nacional, pero en este caso el foco está en Bahía Blanca por la adhesión del local. Si una persona viaja y paga en otra sucursal no adherida, no se activa la devolución. El comercio debe estar dentro de la red con QR MODO y operar con las condiciones del acuerdo. Para confirmar, se recomienda preguntar en caja antes de abonar. Si el día está saturado y la conectividad falla, conviene esperar a que la aplicación cargue bien.

Una transacción mal autorizada puede no calificar. La comunicación oficial remarca que la cartera de consumo es la única contemplada. Es decir, personas físicas. No hay intereses asociados: la tasa informada es nominal y efectiva anual del 0%, al tratarse de una promoción de reintegro. Todo sucede en el extracto de la tarjeta, sin trámites extra.

La propuesta se pensó para simplificar. Estudiantes que salen de clase, familias que suman una comida express o trabajadores con tiempos cortos encuentran aquí un alivio al bolsillo. El 30% permite estirar el presupuesto en semanas con inflación alta y compromisos fijos.