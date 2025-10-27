Suben la nota crediticia del Banco Nación a "AAA": las razones que esgrime la calificadora de riesgo

La calificadora FIX de Estados Unidos definió que es para la deuda de largo plazo, pasando de AA a AAA. Banco Nación pone foco en tecnología e innovación.

Coincidiendo casi con el contundente triunfo electoral del Gobierno, el Banco Nación recibió una suba de la nota crediticia de largo plazo de AA a AAA.

Pasadas apenas algunas horas desde que se con confirmó el contundente triunfo de La Liberad Avanza en las elecciones legislativas de medio término, el Banco Nación, la principal entidad financiera del país comenzó la semana con una noticia promisoria, la calificadora FIX de Estados Unidos, afiliada a Fitch Ratings, le subió al banco la nota crediticia a "AAA".

Fuentes de la institución entidad financiera confirmaron a MDZ que "la mejora se sustenta en el profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica de la entidad".

En lo que se considera un aval implícito a la actual gestión institucional del banco que preside Daniel Tillard, la agencia FIX elevó la calificación de endeudamiento de largo plazo del Banco Nación desde "AA" a “AAA”, cambiando además la perspectiva desde "Positiva" a “Estable”, al tiempo que ratifica la nota para crédito de corto plazo en “A1+”.

FIX es una calificadora de riesgos de la región del Cono Sur, que evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos, fondos y otras entidades financieras. Su función principal es proporcionar al mercado una opinión sobre el riesgo de crédito y el cumplimiento de las obligaciones financieras a través de la asignación de calificaciones.

Logros y avances Entre los fundamentos de la mejora Fix menciona: