El arzobispo de Mendoza tuvo una reunión con el papa León XIV: de qué hablaron

Marcelo Colombo es además el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Viajó junto a una comitiva a la misa de jubileo de los Equipos Sinodales, liderada por el Papa.

El Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el monseñor Marcelo Colombo, fue recibido este lunes por la mañana en El Vaticano por el papa León XIV. El encuentro llegó el día después de la misa de Jubileo de los Equipos Sinodales este domingo, liderada por él, a la que asistió el mendocino.

El encuentro se produjo por la mañana en la Santa Sede y tras el mismo, el propio monseñor Colombo contó los detalles. "Esta mañana he tenido la alegría de compartir un momento de diálogo con el papa León XIV. Ha sido la oportunidad de conocerlo y establecer con él una conversación acerca de la vida y la misión de la Iglesia en Argentina", expresó.

"Fue un momento de mucha fraternidad, y a la vez también para recordar la visita del papa Francisco al Perú cuando él era obispo de Chiclayo y me tocó acompañar esa visita como parte de la Iglesia de Argentina, que estaba allí también recibiendo al santo padre", reveló en el video.

"Ha sido un encuentro donde pudimos compartir temas de la vida y la visión de la Iglesia en general. Sobre todo referirnos a los recientes jubileos de los equipos sinodales y de los movimientos sociales. Me voy con el corazón lleno de esperanza por este camino que la Iglesia ha comenzado de la mano del papa León XIV", concluyó el arzobispo.

Otro encuentro cinco días atrás No es la primera vez que Marcelo Colombo se encuentra cara a cara con Robert Francis Prevost. De hecho, el miércoles pasado el monseñor participó de la Audiencia General del Papa, en la que reflexionó sobre la escena de los peregrinos de Emaús. Al finalizar la audiencia, Colombo saludo personalmente al Papa y le trasladó un mensaje en representación de la Iglesia argentina.