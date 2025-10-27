Continúa el frío en Mendoza y anuncian temperaturas bajo cero: en qué zonas

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, las condiciones meteorológicas recién comienzan a mejorar el miércoles en Mendoza.

El frío sorprendió a los mendocinos durante los últimos días de octubre.

Después de un lunes ventoso y frío, el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncio que las condiciones permanecerán similares en Mendoza durante el martes 28 de octubre, con temperaturas más bajas de lo esperadas para la época, incluso algunas zonas con mínimas bajo cero.

El tiempo en Mendoza este martes 28/10 Viento: circulación de brisa leve desde el este al oeste entre las 14 y las 21 en zonas Este y Sur.

circulación de brisa leve desde el este al oeste entre las 14 y las 21 en zonas Este y Sur. Nubosidad: amanece despejado en zona Sur y Sur del Valle de Uco. Zonas Norte, Este y Norte del Valle de Uco con cielo cubierto al amanecer. Desde las 12, el cielo se despeja completamente en toda la provincia y se mantiene así durante la tarde.

amanece despejado en zona Sur y Sur del Valle de Uco. Zonas Norte, Este y Norte del Valle de Uco con cielo cubierto al amanecer. Desde las 12, el cielo se despeja completamente en toda la provincia y se mantiene así durante la tarde. Alta Montaña: despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Desde Contingencias Climáticas anunciaron un martes mayormente nublado, con vientos moderados del este. La mínima será de 5ºC y la máxima de 16ºC, aunque las condiciones meteorológicas irán mejorando en la tarde. Además se anticipan heladas parciales en mínimas: 0ºC a-2.5ºC en el oasis centro y 0ºC a -1.5ºC en el oasis sur (San Rafael y General Alvear).