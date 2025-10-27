Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 28 de octubre, debido a la realización de tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 28/10
Ciudad
- Entre calles Gran Capitán, Rosales, Ingenieros, Atahualpa Yupanqui y Santiago Felipe Llaver; en el barrio Olivares. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Nuestra Señora del Carmen, en el Country Mendoza Rugby Club; El Sauce. De 8.00 a 12.00 h.
Las Heras
- En calle La Ripiera y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 11.00 h.
Maipú
- En calle 2 de Abril; barrio Bacarelli. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Tropero Sosa, Mendoza, Proyectadas I227, I123 e I124; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En carril Rodríguez Peña, entre Canal Pescara y Urquiza. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Juan B. Justo, Roberto Payro, Los Periodistas, Elías Villanueva y zonas aledañas; Luzuriaga. De 8.30 a 12.30 h.
- En la intersección de calles Espejo Este con Espejo Norte y adyacencias; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.
Lavalle
- En la intersección de callejón Hernández y Guido Lavalle; El Vergel. De 15.00 a 17.00 h.
Tupungato
- En calle Ahumada, entre 6 de Septiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca, Muñoz y Aveiro. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles La Arboleda, Sargento Cabral, Belgrano y Río Las Tunas. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre Alpasión Food Truck y Hotel La Trucha Tranqui; Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles San Cayetano, La Primavera, Chalet Sin Techo y La Correina; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Irene Curié, El Pino, Cantoni y El Libertador. De 15.30 a 18.30 h.
- Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Bernardo O’ Higgins y Paula Albarracín de Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.
- En la Ruta Provincial N°154, hacia el norte de El Palomar; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Granaderos, Iselín, San Luis y Bernardino Izuel. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Rawson, entre La Canoa y La Tombina; Las Paredes. De 8.30 a 11.30 h.