Una aerolínea confirmó vuelos directos desde Argentina hacia un destino de Brasil

LATAM confirmó en las últimas horas que va reinició su ruta directa con vuelos entre Córdoba y San Pablo. Los detalles del anuncio.

En las vísperas de las vacaciones de verano y pensando en el incremento de los viajes y vuelos aéreos que se producen en esa etapa de cada año, la aerolínea LATAM emitió un comunicado en el que confirmó que reinició en las últimas horas su ruta directa entre la provincia cordobesa y San Pablo, en Brasil.

LATAM inauguró la nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Córdoba y el Aeropuerto de São Paulo/Guarulhos. La operación tendrá una frecuencia diaria (7 vuelos semanales) con horarios que conectan en los hubs de vuelos internacionales al hub de conexiones de LATAM en Guarulhos, ampliando las opciones de viaje entre Brasil y Argentina.

Qué frecuencia y horarios tendrán los vuelos Los días disponibles serán: los lunes, miércoles, viernes y domingo.

São Paulo/Guarulhos a Córdoba: despega a las 08:00 · aterriza a las 11:35.

Córdoba a São Paulo/Guarulhos: despega a las 12:35 · aterriza a las 15:35. Los martes, jueves y sábados también habrá vuelos:

São Paulo/Guarulhos a Córdoba: despega a las 13:00 · aterriza a las 16:35

Córdoba a São Paulo/Guarulhos: despega 17:35 · aterriza a las 20:35 avion pasajeros boeing latam (1).JPG LATAM, con más vuelos en esta etapa del año. ALF PONCE MERCADO / MDZ Con este nuevo vuelo, los clientes de Córdoba ahora pueden acceder fácilmente al centro de conexiones de LATAM en Guarulhos y, desde allí, a más de 50 destinos nacionales en Brasil y a más de 20 destinos internacionales en Sudamérica, América del Norte, Europa y África; mientras que los viajeros brasileños suman una nueva puerta de entrada en Argentina.