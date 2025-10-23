Esta es la herramienta de Google que encuentra vuelos baratos muy rápido

Una nueva función del buscador de Google aprovecha la inteligencia artificial para ofrecer al instante las mejores tarifas aéreas según las preferencias del usuario. Encontrar vuelos a buen precio puede ser una tarea agotadora, pero Google acaba de simplificar ese proceso.

En concreto, la empresa presentó una actualización de su buscador de pasajes de avión que promete detectar las tarifas más convenientes en cuestión de segundos.

Desde su creación en 2011, Google Flights se convirtió en una referencia para comparar precios de distintas aerolíneas y agencias de viaje.

Ahora, la plataforma da un paso más con una función llamada Flight Deals, que utiliza inteligencia artificial para generar sugerencias personalizadas basadas en lo que el usuario describe de su viaje ideal.

El sistema funciona de manera sencilla: el viajero puede escribir algo como “quiero pasar tres semanas en Estados Unidos en verano, saliendo desde Buenos Aires o Mendoza, sin escalas”, y la herramienta mostrará las mejores combinaciones posibles. Además, ofrece recomendaciones de destinos y aerolíneas que podrían resultar más económicas o prácticas.

Por el momento, Flight Deals está en fase de prueba y disponible únicamente en Estados Unidos, Canadá e India. Google aún no confirmó cuándo se lanzará esta opción en otras regiones del mundo. Sin embargo, los argentinos ya la esperan con ansias porque podría significar un ahorro importante a la hora de pensar en viajes en familia o vacaciones con amigos.

La función representa una ventaja para quienes buscan optimizar su tiempo y su presupuesto al planificar un viaje. Cuando llegue a América Latina, se espera que facilite aún más la búsqueda de vuelos y ayude a los usuarios a encontrar ofertas que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas.