Paro de pilotos: la situación de los vuelos desde y hacia Mendoza

Las partidas y arribos entre Mendoza y Buenos Aires registraron demoras por la medida de fuerza

Los pilotos agrupados en APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) concretaron este viernes una asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery. La medida de fuerza se extendió desde las 6 hasta las 10 de la mañana. El paro de pilotos responde al reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales que no han sido atendidas.

La protesta generó alteraciones en la operación aérea matutina. Miles de pasajeros se vieron afectados por demoras y reprogramaciones de vuelos. En el caso de Mendoza, el vuelo WJ3071 proveniente de Ezeiza registró demoras significativas. Otro vuelo debió ser reprogramado, aunque el resto de las frecuencias operaron sin inconvenientes.

El gremio cuestionó duramente la administración de Aerolíneas Argentinas por fallas técnicas recientes. Varios aviones Boeing 737 fueron retirados de servicio por problemas mecánicos. APLA señaló que estas situaciones reflejan falta de planificación empresarial. La compañía tuvo que derivar rutas a otras aerolíneas competidoras para mantener las operaciones.

Los reclamos de los pilotos abarcan diversos puntos conflictivos. Entre ellos figuran mejoras económicas, procesos de ascenso y respeto a los convenios laborales vigentes. La empresa convocó a los pasajeros a consultar el estado de sus reservas ante posibles modificaciones horarias. Voceros de la aerolínea interpretaron la medida como presión en negociaciones paritarias y debates regulatorios del sector.

El conflicto tiene antecedentes de varios meses atrás. Anteriormente se realizaron asambleas similares y se dictaron conciliaciones obligatorias para evitar paros totales. La tensión laboral en el transporte aéreo involucra también a otros sindicatos que exigen condiciones más favorables. El contexto sectorial muestra un clima de creciente malestar entre los trabajadores aeronáuticos.