La UBA dará atención médica y odontológica gratis en reclamo por fondos: dónde será y cómo anotarse
Con clases públicas, servicios de salud gratuitos y actividades abiertas, la UBA llevará adelante un "paro a la japonesa".
La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará adelante una jornada de visibilización de 24 horas para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial, en línea con lo ordenado por la Justicia.
Bajo el lema “El presupuesto baja, nuestro compromiso sube”, la actividad se realizará el próximo miércoles 15 de abril desde las 8 de la mañana y contará con clases públicas, muestras científicas y servicios gratuitos para la comunidad.
La iniciativa se desarrollará principalmente en Plaza Houssay y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA, donde docentes, estudiantes e investigadores buscarán visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario.
Servicios gratuitos y clases abiertas para la comunidad de la UBA
La jornada se enmarca en una protesta nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reclama por el atraso salarial y el desfinanciamiento de las universidades públicas.
Durante las 24 horas habrá clases magistrales abiertas, talleres, muestras de ciencia y asesoramiento legal y económico gratuito. Además, se brindarán servicios de salud sin costo, tales como:
- Atención odontológica (con confección de prótesis fijas y removibles)
- Atención óptica-oftalmológica
- Atención médica
- Veterinaria
Desde la UBA señalaron que la consigna busca reflejar el compromiso de la comunidad educativa frente a un contexto de ajuste presupuestario, al tiempo que reafirma el rol social de la universidad pública. "Una jornada para seguir acompañando a la comunidad y, al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", señalaron desde la casa de estudios.
Quienes deseen acceder a los servicios deberán inscribirse previamente a través de WhatsApp al 11 3758-9941.