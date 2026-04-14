La UBA dará atención médica y odontológica gratis en reclamo por fondos: dónde será y cómo anotarse

La Universidad de Buenos Aires ( UBA ) llevará adelante una jornada de visibilización de 24 horas para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial, en línea con lo ordenado por la Justicia.

Bajo el lema “El presupuesto baja, nuestro compromiso sube” , la actividad se realizará el próximo miércoles 15 de abril desde las 8 de la mañana y contará con clases públicas, muestras científicas y servicios gratuitos para la comunidad.

La iniciativa se desarrollará principalmente en Plaza Houssay y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA, donde docentes, estudiantes e investigadores buscarán visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario.

La jornada se enmarca en una protesta nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reclama por el atraso salarial y el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Durante las 24 horas habrá clases magistrales abiertas, talleres, muestras de ciencia y asesoramiento legal y económico gratuito. Además, se brindarán servicios de salud sin costo, tales como:

Atención odontológica (con confección de prótesis fijas y removibles)

Atención óptica-oftalmológica

Atención médica

Veterinaria

uba lema paro servicios salud La campaña de la UBA para la jornada de visibilización en la que se ofrecerán servicios de salud a los vecinos en situación de vulnerabilidad. Gentileza UBA

Desde la UBA señalaron que la consigna busca reflejar el compromiso de la comunidad educativa frente a un contexto de ajuste presupuestario, al tiempo que reafirma el rol social de la universidad pública. "Una jornada para seguir acompañando a la comunidad y, al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", señalaron desde la casa de estudios.

Quienes deseen acceder a los servicios deberán inscribirse previamente a través de WhatsApp al 11 3758-9941.