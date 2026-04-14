Presenta:

Sociedad

|

UBA

La UBA dará atención médica y odontológica gratis en reclamo por fondos: dónde será y cómo anotarse

Con clases públicas, servicios de salud gratuitos y actividades abiertas, la UBA llevará adelante un "paro a la japonesa".

MDZ Sociedad

Universidad de Buenos Aires UBA Facultad de Medicina Recibirse Recibido (35).JPG
Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará adelante una jornada de visibilización de 24 horas para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial, en línea con lo ordenado por la Justicia.

Bajo el lema “El presupuesto baja, nuestro compromiso sube”, la actividad se realizará el próximo miércoles 15 de abril desde las 8 de la mañana y contará con clases públicas, muestras científicas y servicios gratuitos para la comunidad.

UBA Paro A La Japonesa

La iniciativa se desarrollará principalmente en Plaza Houssay y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA, donde docentes, estudiantes e investigadores buscarán visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario.

Servicios gratuitos y clases abiertas para la comunidad de la UBA

La jornada se enmarca en una protesta nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reclama por el atraso salarial y el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Durante las 24 horas habrá clases magistrales abiertas, talleres, muestras de ciencia y asesoramiento legal y económico gratuito. Además, se brindarán servicios de salud sin costo, tales como:

  • Atención odontológica (con confección de prótesis fijas y removibles)
  • Atención óptica-oftalmológica
  • Atención médica
  • Veterinaria
uba lema paro servicios salud
La campaña de la UBA para la jornada de visibilización en la que se ofrecerán servicios de salud a los vecinos en situación de vulnerabilidad.

La campaña de la UBA para la jornada de visibilización en la que se ofrecerán servicios de salud a los vecinos en situación de vulnerabilidad.

Desde la UBA señalaron que la consigna busca reflejar el compromiso de la comunidad educativa frente a un contexto de ajuste presupuestario, al tiempo que reafirma el rol social de la universidad pública. "Una jornada para seguir acompañando a la comunidad y, al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", señalaron desde la casa de estudios.

Quienes deseen acceder a los servicios deberán inscribirse previamente a través de WhatsApp al 11 3758-9941.

Archivado en

Notas Relacionadas