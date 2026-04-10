El Colegio Público de la Abogacía Porteña va a las urnas y Gil Lavedra dio a conocer a su sucesora

Esta semana, más de cuatrocientos abogados y abogadas se congregaron en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA . Allí, Ricardo Gil Lavedra inició su camino de despedida, tras cuatro años al frente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

El momento fue oportuno para presentar a su candidata de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, Alejandra García. La letrada se proyecta como “la sucesora”, y de ganar las elecciones del 21 y 22 de abril, se convertirá en la primera mujer en presidir el Colegio Público en más de cuarenta años de historia institucional.

García tomó la palabra en un discurso concreto. Recorrió los frentes en los que el Colegio tuvo que salir a pelear en los últimos años, como los divorcios administrativos y las sucesiones notariales que aparecieron en el anteproyecto de la Ley Bases, los amparos contra la ley de lavado de activos que obligaba a violar el secreto profesional, las presentaciones judiciales frente a las disposiciones de Anses sobre previsionalistas y la impugnación a la reforma laboral.

También mencionó la actualización automática de la UMA, unidad que regula los honorarios profesionales, aprobada por la Corte Suprema tras los reclamos de Ricardo Gil Lavedra . Alejandra García cerró con un pedido directo: que la participación supere los 13 mil votos de 2024.

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía reúne radicales, entre los presentes del acto estaban varios nietos del expresidente Raúl Alfonsín, integrantes del PRO, socialistas y sectores cercanos al gobierno nacional. También están los agremiados en los cuerpos profesionales del Estado. Es, en la práctica, un frente amplio de la abogacía que cruza casi todo el arco partidario.

La presentación tuvo respaldo institucional con la participación de consejeros de la Magistratura nacionales y locales, autoridades del Colegio Ciudad y de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, y una decena de exlegisladores porteños de distintos partidos. El decano de la Facultad, Leandro Vergara, abrió el acto y aprovechó para anunciar que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires lidera el QS World University Rankings 2026 en América Latina, dato que arribó con aplauso propio.

EVENTOAG Presentación de Alejandra García en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA

Por su parte, Gil Lavedra recordó el estado en que encontró el Colegio en 2021: “obsoleto, cerrado, anacrónico, sin voz institucional”. No es una descripción modesta, pero tampoco parece exagerada si se compara con lo que describe como el resultado de su gestión: modernización digital, renovación edilicia en las sedes, una oferta académica ampliada, cosa que sintetizó como “Colegio que volvió a hacerse escuchar”.

Sobre García, quien actualmente es coordinadora legal de la institución, Ricardo Gil Lavedra señaló que es una abogada de la matrícula que siempre defendió la colegiación, una militante con capacidad y carácter. Tiene todas las condiciones para ser la primera presidenta del Colegio Público”.

Las elecciones del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal serán el 21 y 22 de abril, de 8 a 18, en Av. Corrientes 1441. Cinco listas competirán por la presidencia, el Consejo Directivo, la Asamblea de Delegados y el Tribunal de Disciplina.