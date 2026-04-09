El Gobierno se reunió con los empresarios de colectivos y el servicio "se empieza a normalizar"

El Gobierno se reunió este jueves con empresarios de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires , muchos de los cuales hicieron paro o mermaron sus frecuencias a partir de la falta de fondos para funcionar.

A partir de recientes pagos realizados por el Ejecutivo, “se empieza a normalizar” el servicio en aquellas líneas afectadas en las últimas horas, donde se vio largas filas en distintas paradas.

Autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía encabezaron el encuentro. Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en “ una reestructuración integral del sistema , que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad”. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias .

Asimismo, se recordó que el día de ayer se efectivizó el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional , equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026. También se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes.

En materia tarifaria, se destacó que desde la asunción de las nuevas autoridades, en enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%, con el objetivo de “fortalecer la autonomía operativa de las empresas”.

“Como medida inmediata, se definió la realización de una mesa técnica el próximo martes por la mañana, orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”, señalaron desde Transporte.

“La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo de consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas. Cabe destacar que este encuentro se suma a otras instancias de diálogo previas, en línea con la voluntad del Gobierno de profundizar el trabajo conjunto con el sector”, agregaron.

Participaron del encuentro el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. En representación del sector empresario asistieron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).