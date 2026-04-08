El Gobierno pagó los subsidios a las empresas de colectivos para desactivar un paro inminente

A horas de consumarse un posible paro sindical, el Gobierno giró subsidios y pagó este miércoles fondos a las empresas de colectivos para garantizar el pago de sueldo de los choferes y haya servicio este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

Así lo confirmaron a MDZ fuentes de la Secretaría de Transporte y de las cámaras empresarias, que mañana se reunirán con el Ejecutivo para definir cómo se renovará el esquema de subsidios para evitar constantes problemas en el sector.

Se prevé la participación de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.); la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

Los empresarios afirmaron que la actualización de la tarifa que aprueba la Casa Rosada es insuficiente y es necesario actualizar los montos de subsidio para que haya colectivos circulando.

En ese sentido , Luciano Fusaro, autoridad de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aseguró con El Observador: “La situación es de un desfinanciamiento total. Lo que la gente tiene que entender es que el sistema de transporte en el AMBA tiene un costo que el Estado no reconoce. Hoy, el costo real por pasajero para que el sistema funcione bien, se renueven las unidades y se paguen salarios, es de aproximadamente $1200“.

La carta de las empresas de colectivos a Luis Caputo

Sobre este panorama, las empresas de transporte de pasajeros del AMBA le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para que tome medidas "urgentes".

Desde las cámaras afirman que, además de las histórica falta de recursos de parte del Gobierno a las empresas, el conflicto en Medio Oriente produce un aumento del petróleo y repercute en un fuerte incremento en el valor del combustible, con subas que oscilan el 42%. También mencionaron que algunas petroleras se muestran reticentes a abastecerlos.

Por lo pronto, ante este escenario redujeron frecuencias en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la situación podría extenderse en todo el país.