Rige el paro de colectivos de la UTA en el AMBA: a qué líneas afecta

En medio de los problemas que atravesaban los ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) con la reducción de un 30% de la frecuencia del transporte, este miércoles se sumó una nueva problemática después de que la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) anunciara un paro de colectivos .

La medida de fuerza fue anunciada a través de un comunicado, donde explicaron que afectará a las líneas de "aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes".

Este miércoles, el Gobierno había emitido pago de haberes a algunas líneas de colectivos correspondientes a los salarios del mes de marzo. Por lo que "se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente", explica el comunicado emitido por la UTA.

La misma se tomó justificando que: "Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales".

"Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo", concluye.

Qué líneas funcionarán con normalidad

Al mismo tiempo, el comunicado agrega que las líneas que prestan servicio en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y que estuvieron funcionando con normalidad son:

64

65

151

Mientras que las líneas que irán normalizando el servicio a partir de este jueves tanto a nivel nacional como provincial son las líneas: 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741.

Qué líneas del AMBA se adhieren al paro

Por otro lado, las líneas de colectivos que no prestarán servicio este jueves son las líneas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.