Festival Futttura: cuánto cobran los bailarines de Tini Stoessel por su trabajo sobre el escenario

Yanina Latorre fue la encargada de revelar lo que cobran los bailarines de Tini Stoessel por su gran trabajo en el Festival Futttura.

Los sueldos y condiciones de trabajo de los bailarines de Tini Stoessel se pusieron en el foco de atención de todo el mundo del espectáculo tras el comienzo de su festival. Todo comenzó cuando Laura Ubfal deslizó que los bailarines contratados por Tini para su mega show Futttura estarían descontentos por los pagos.

El particular contrato de los bailarines de Tini Stoessel Cuánto cobran los bailarines de Tini Stoessel. Desde su ciclo Sálvese quién Pueda, Yanina Latorre desmintió la versión del bajo sueldo y reveló con exactitud la cifra que percibieron los profesionales. "Los bailarines cobran por todo el proceso 8 millones de pesos, que incluye dos meses de ensayo, de lunes a viernes, de 10 a 18, más los ocho shows", explicó.

show tini 1 Los profesionales cobran 8 millones de pesos por el proceso. @tinistoessel Además, sumó otros beneficios que estaban incluidos en el contrato: "Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzo para todos”. La conductora destacó el profesionalismo con el que se manejó la producción del espectáculo y el compromiso del equipo artístico. Señaló que "el show dura tres horas, ella canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía".