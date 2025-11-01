Proyecto "Furia de tormenta": los intentos de científicos estadounidenses para controlar los huracanes (y qué hemos aprendido de sus experimentos)

Como estudiante de posgrado en la década de 1960, Joe Golden realizó una docena de vuelos en el ojo de un huracán, donde vientos de 260 km/h azotaban los costados de su avión de hélice .

"Es como un anillo de tormentas eléctricas que a menudo superan los 12.200 metros", dice Golden, quien fotografió huracanes y recopiló datos sobre su desarrollo.

"Y también puede haber relámpagos frecuentes", añade con naturalidad. "Así que ese es otro peligro".

Las tripulaciones de los vuelos de "cacería de huracanes" acolchaban la cabina de sus aviones y aprendieron a no ignorar nunca las órdenes de abrocharse el cinturón al atravesar el muro.

Pero el meteorólogo Hugh Willoughby recuerda emocionantes vuelos que pusieron sus nervios de punta, incluyendo uno en el que el equipo de seguridad se estrelló contra el techo cuando el avión comenzó a caer unos 60 metros, con el motor apagado.

"Me encantaba levantarme a las 2:00 de la mañana, ponerme el mono de vuelo, atarme las botas", dice Willoughby. "Ir a la habitación de los niños, taparlos con las mantas, besarlos en la frente y salir a volar hacia una tempestad furiosa".

Desde la década de 1940, pioneros como Willoughby y Golden emprendieron audaces vuelos hacia esa región tan intensa de los huracanes para reunir datos que han ampliado el conocimiento científico sobre ellos y revelado cómo desarrollan su fuerza letal.

Pero, durante un breve período de unas décadas, el Departamento de Defensa de EE.UU. y los servicios meteorológicos realizaron misiones en la pared del ojo con un objetivo aún más ambicioso: no solo observar estas imponentes tormentas, sino también modificarlas.

Entre 1962 y 1983, bajo el nombre de Proyecto Stormfury (Furia de tormenta), pilotos de la marina realizaron misiones en las que liberaron un compuesto de plata en el "cinturón de vientos máximos", justo al otro lado de la pared, convencidos de que esta región era violenta pero inestable.

De ser así, tal vez se podría alterar, calmando la fuerza despiadada de la tormenta.

BBC El ojo de la tormenta es un oasis de calma en medio de la vorágine, pero los vientos arremolinados en sus paredes son tremendamente fuertes y destructivos.

Seis décadas después de sus primeros vuelos, y 42 años después de su cancelación, los veteranos de Stormfury, Golden y Willoughby, recuerdan un proyecto que brindó conocimientos vitales que han ayudado a salvar vidas.

Pero, además, los intentos de Estados Unidos por controlar las tormentas han dejado un legado controvertido que ha alimentado la desconfianza y las teorías conspirativas, con algunas preguntas sin respuesta que persisten hasta el día de hoy.

De las armas nucleares a huracanes

Tanto Golden como Willoughby recuerdan que los proyectos de modificación del clima surgieron en un momento de enorme optimismo tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una percepción generalizada de que no había límites a lo que la ciencia podía lograr.

En el telón de fondo estaba la bomba nuclear, señala Kristine Harper, profesora de Historia y Ciencias de la Universidad de Copenhague.

Tras la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, se esperaba que se desarrollaran usos constructivos de la energía atómica, desde la energía nuclear hasta la "jardinería atómica", que utilizaba sustancias radiactivas para generar nuevos cultivos mutantes.

En 1946, periódicos y emisoras de radio especularon que las armas nucleares pronto podrían protegernos de desastres naturales, relata Harper en su libro "Make It Rain" (Haz llover), un relato de los intentos del gobierno estadounidense por controlar el clima.

Un artículo del New York Times preguntaba si la energía atómica, "por su fuerza explosiva", podría desviar los huracanes de las ciudades.

Los primeros esfuerzos para explorar el control del clima contaron con el respaldo de veteranos del Proyecto Manhattan, como John von Neumann y el llamado "padre de la bomba H", Edward Teller.

Pero el avance más importante se produjo dentro de un pequeño congelador adaptado.

En el laboratorio de investigación de la empresa estadounidense General Electric, dirigido por el químico ganador del Premio Nobel Irving Langmuir, los experimentos habían demostrado que podría ser posible inducir la lluvia en las nubes mediante la liberación de sustancias que provocarían la cristalización del agua superenfriada en las nubes y la formación de copos de nieve.

Getty Images El doctor Irving Langmuir, primero a la izquierda, en una demostración sobre cómo producir nieve en un congelador doméstico.

Para probar esta tecnología de "siembra de nubes" sobre el terreno, el asistente de Langmuir dejó caer hielo seco desde la ventana de un avión monomotor hacia una nube que se cernía sobre el oeste de Massachusetts en noviembre de 1946.

Langmuir observó con binoculares desde el suelo cómo la nieve comenzó a caer en otoño hacia una montaña llamada Monte Greylock.

"¡Esto es historia!", gritó por teléfono a los periodistas, según "Caesar's Last Breath: Decoding the Secrets of the Air Around Us" (El último aliento de César: La historia épica del aire que nos rodea), de Sam Kean.

En una época en la que "muchos soñaban con poder elegir el clima como si eligieran una emisora ​​de radio", escribe Harper, la era del control meteorológico parecía estar sorprendentemente cerca.

Cómo debilitar un huracán

Aunque en ese momento se sabía poco sobre la estructura y el comportamiento de los huracanes, la Marina y el Ejército de EE.UU. acordaron colaborar con el laboratorio de Langmuir en el Proyecto Cirrus.

El objetivo era comprender si la tecnología de siembra de nubes podría ayudar a extinguir los huracanes al nacer, desviarlos de su curso o debilitar los ciclones tropicales mortales antes de que tocaran tierra.

Los datos recopilados por globos meteorológicos y aeronaves indicaron que las nubes de huracán podrían contener grandes cantidades de agua superenfriada, como la nube que Langmuir había sembrado.

Durante la temporada de huracanes de 1947, el 13 de octubre, una tripulación de la marina arrojó 80 kg de hielo seco en una trituradora de hielo ubicada en la panza de un bombardero B-17, esparciendo polvo sobre el huracán King que cruzaba Florida.

Este sería el primer intento histórico de utilizar esta tecnología para modificar un ciclón tropical.

Aunque los bombarderos adaptados de la Segunda Guerra Mundial no contaban con la tecnología para apuntar con precisión a las zonas del huracán, su misión fue suficiente para animar a los directores del proyecto.

Volando en un B-17 detrás del avión sembrador, un meteorólogo de la Marina observó cómo las nubes se convertían en nevadas, y señaló que el huracán parecía experimentar una "modificación pronunciada", relata "Fixing The Sky" (Corrigiendo el cielo) de Jim Flemming.

Pero en los días posteriores, ocurrió lo inesperado.

WikiProject Tropical cyclones/Tracks/NASA/XYKLONE Cuando ya se estaba alejando y perdiendo fuerza, después del experimento, de repente el huracán King giró.

El huracán King, que se dirigía sin causar daños al mar, se desvió de su curso, y azotó la ciudad de Savannah, Georgia, causando una muerte registrada y daños estimados en millones de dólares.

A pesar de no tener pruebas contundentes, Langmuir afirmó estar "99% seguro" de que la tormenta había cambiado de rumbo debido a la siembra.

El objetivo de Stormfury

Los temores del público y las preguntas de los meteorólogos plagaron el Proyecto Cirrus hasta que terminó en 1952.

Pero el ejército estadounidense mantuvo un fuerte interés en la modificación de tormentas a medida que su participación en la guerra de Vietnam se intensificaba en la década de 1960, dice Harper.

"La Armada tenía un programa secreto en la Estación Aérea Naval de China Lake [en California] donde trabajaban en técnicas de siembra o control meteorológico que se utilizarían en Laos y Vietnam", afirma.

Estas misiones clasificadas, denominadas Operación Popeye, buscaban desarrollar un "arma meteorológica" capaz de sembrar tormentas de lluvia para arrasar la Ruta Ho Chi Minh, la línea de suministro militar norvietnamita.

Para estos esfuerzos, afirma Harper, un programa civil de investigación sobre la modificación climática proporcionaría la "cobertura perfecta".

Según la hipótesis de trabajo de Stormfury, al sembrar yoduro de plata en el área justo fuera de la pared del ojo del huracán, podrían provocar que las nubes formaran una segunda pared del ojo, que competiría con la pared interna.

Si lograban que la pared del ojo se reformara con mayor anchura, esperaban que ralentizaran la velocidad del huracán, explica Harper, como un patinador sobre hielo que extiende los brazos para frenar su giro.

"Si pudieran reducir la velocidad del viento aproximadamente un 10%, eso podía marcar una diferencia en la intensidad al tocar tierra", afirma Willoughby, quien comenzó a realizar misiones de monitoreo de tormentas en el Pacífico para la Armada a principios de la década de 1970.

Si un viento de 160 km/h pudiera reducirse a 80 km/h, perdería el 75% de su fuerza.

El huracán Esther proporcionó la prueba crucial para esta teoría.

NOAA Un avión P-3 sobrevolando el huracán Caroline en 1975.

Emergió como tormenta cerca de las islas de Cabo Verde en septiembre de 1961, y se fue intensificando a medida que atravesaba el Atlántico, a unos 640 km al norte de Puerto Rico.

El 16 de septiembre, una aeronave de la Oficina Meteorológica de EE.UU. sobrevoló la pared del ojo de Esther y lanzó ocho botes de yoduro de plata contra los vientos furiosos.

En un radar que monitoreaba a Esther, los aviones de la Oficina Meteorológica detectaron un debilitamiento de la pared del ojo.

A pesar de que otras comprobaciones no mostraron cambios, se declaró un éxito y se lanzó oficialmente la era Stormfury.

Limitado

La misión del Proyecto Cirrus de 1947 aún tenía una gran importancia, a pesar de que las investigaciones indicaban que el huracán ya había comenzado a girar antes del vuelo de siembra.

Como resultado, Stormfury se vio limitada por un estricto conjunto de requisitos sobre cómo y dónde se podían modificar los huracanes.

El resultado fue una zona poligonal dibujada en un mapa: un área experimental limitada, sobre el Atlántico abierto, lejos de Estados Unidos, pero lo suficientemente cerca de Cuba como para que Fidel Castro acusara a Estados Unidos de intentar atacar a su gobierno comunista.

Debido a estas restricciones, muchas temporadas de tormentas llegaron y se fueron durante la década de 1960, mientras Stormfury esperaba, frustrado, la llamada.

Tras otra misión de siembra en 1963, cuyos resultados fueron en su mayoría inconclusos, el huracán Betsy en 1965 parecía el candidato perfecto, explica Golden, quien se unió a Stormfury en 1964 y trabajó durante cuatro décadas en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Golden recuerda a los líderes de Stormfury, los meteorólogos pioneros Joanne y Robert Simpson, esperando en la línea a que el jefe de la NOAA, Robert White, diera el visto bueno, mientras que el huracán se acercaba al Caribe.

"Solo podíamos sembrar si el ojo se encontraba dentro de un área prescrita, y estaba a 80 km fuera de ella", explica, por lo que el equipo se retiró.

Aunque fue una gran decepción para el equipo, resultó ser un golpe de suerte, añade, pues evitó que se repitiera la controversia del Proyecto Cirrus.

"El huracán Betsy trazó un círculo muy extraño y, de hecho, se dirigió hacia el suroeste, impactando justo al sur de Miami".

La mayor misión de Stormfury finalmente llegaría en 1969.

El 18 y el 20 de agosto, 13 aeronaves participaron en cinco pasadas por el huracán Debbie, incluyendo un avión de reacción Navy A-6 Intruder, que dejó caer 1.000 botes de yoduro de plata cada día.

NASA En 1968, las imágenes satelitales y los cazadores de huracanes se combinaron para brindar una visión detallada de estas tormentas.

Después de casi una década de falsos comienzos, los datos que recopilaron fueron asombrosos: lo más alentador fue que documentaron una segunda pared del ojo que emergía después de los vuelos de siembra, con vientos más débiles, lo que coincidía con la hipótesis.

Durante los dos días de siembra, los vientos disminuyeron en un 31% y un 15%.

El director de Stormfury, R. Cecil Gentry, concluyó que había menos de una probabilidad en 10 de que esto sucediera de forma natural y en su artículo en la revista Science señaló que los datos indicaban que los científicos habían modificado la tormenta con éxito.

El fin de Stormfury

Debbie no fue el trampolín hacia el mayor éxito que muchos de los involucrados en el proyecto esperaban.

El último vuelo de siembra se realizó en 1971, lanzando botes en el ojo impreciso del huracán Ginger sin ningún efecto perceptible.

Más tarde ese mismo año, la Armada retiró su apoyo.

La retirada de la Armada se debió en parte a que ya no necesitaban probarlo, dice Harper: "Estaban usando las técnicas en Vietnam y Laos; ya no necesitaban probarlas en el Atlántico con huracanes".

Las cifras reveladas en los Papeles del Pentágono en 1974 mostraron un uso mucho menos cauteloso del yoduro de plata y compuestos similares en Vietnam, Camboya y Laos, donde aviones de la Fuerza Aérea y la Armada lanzaron un total de 47.409 botes en 2.600 misiones de siembra.

En total, los vuelos de siembra de Stormfury lanzaron botes de yoduro de plata sobre cuatro huracanes en ocho días diferentes.

Los datos de estos vuelos revelaron que, en cuatro días, los vientos disminuyeron, disminuyendo su velocidad en un 10% o más.

En otros días, no ocurrió nada, lo que se atribuyó a que los vuelos no alcanzaron los objetivos o a tormentas mal elegidas.

Ante la escasez de posibles tormentas en el Atlántico, durante la década de 1970, EE.UU. intentó llegar a acuerdos con Australia y Filipinas para realizar más pruebas con tormentas en el océano Pacífico, frente a sus costas.

"Los países de la cuenca del Pacífico sencillamente dijeron: 'No. Eso no va a suceder'", afirma Harper.

En la época del aparente éxito de Debbie, la base científica del proyecto empezó a desmoronarse.

Las imágenes parecían mostrar que algunos huracanes desarrollaban espontáneamente múltiples paredes del ojo concéntricas, un fenómeno que Willoughby observó personalmente mientras sobrevolaba tormentas tropicales con la Marina.

De ser así, los resultados de Debbie podrían ser mera coincidencia.

Al mismo tiempo, la investigación cuestionó cada vez más si los huracanes contenían las vastas nubes de agua superenfriada que Stormfury creía que podían sembrarse, o si era hielo, que no se vería afectado por el yoduro de plata.

Getty Images El yoduro de plata también se usó para intentar hacer llover.

"Probablemente, cualquiera de las dos posibilidades habría triunfado en una evaluación científica objetiva", afirma Willoughby.

"Francamente, en mi opinión, el experimento no parecía estar bien planificado en aquellos últimos tiempos", afirma.

Al redactar la evaluación final del proyecto en 1985, Willoughby concluyó que, a pesar de los decididos esfuerzos del equipo, "los resultados esperados de la siembra suelen ser indistinguibles de los cambios de intensidad que ocurren naturalmente".

¿Fracasó Stormfury?

Para todos los involucrados, era evidente que Stormfury nunca fue un estudio meteorológico normal, sino un experimento que comenzó "por el lado equivocado", según Pierre St Amand, líder del proyecto de la Armada, citado en "Make it Rain".

Debido al valor militar del proyecto y su posible impacto en la seguridad civil, Stormfury recibió millones de dólares en financiación y apoyo que la mayoría de los estudios meteorológicos solo pueden soñar.

Además, la ciencia de los huracanes aún estaba en sus inicios, y no se sabía lo suficiente como para realizar predicciones precisas sobre su estructura y comportamiento interno.

"Había un germen de ciencia", resume Harper. Pero es bastante probable que Stormfury se hubiera quedado en el laboratorio de no ser por intereses militares, añade.

Sin embargo, el proyecto arrojó resultados valiosos.

"Las mediciones aéreas nos enseñaron mucho sobre la estructura y el comportamiento de los huracanes", afirma Golden.

"Y esos datos ayudaron a mejorar los modelos en aquel momento".

La financiación generada para meteorología ayudó a subsanar estas lagunas de conocimiento.

Willoughby, quien actualmente es profesor de Investigación en la Universidad Internacional de Florida, dice que desde el inicio de Stormfury, el pronóstico de 24 horas para la trayectoria del huracán ha aumentado enormemente en precisión, y el pronóstico de la intensidad del huracán ha mejorado de una guía vaga a predicciones precisas.

Los datos recopilados por los aviones de observación aún se están investigando, y los instrumentos desarrollados por Stormfury proporcionan formas más precisas para que los aviones rastreen los huracanes.

Dos aviones P3 altamente modificados que se compraron para Stormfury, conocidos cariñosamente como Kermit y Miss Piggy, continúan utilizándose, unos 50 años después.

¿Un futuro para la modificación de tormentas?

Para algunos, Stormfury es una obra inconclusa.

"Tormenta Fury fue uno de los experimentos científicos más frustrantes de mi vida", dice Golden. "Creo que NOAA se rindió demasiado pronto".

A lo largo de los años, Golden ha seguido abogando por que las agencias gubernamentales den un paso adelante y demuestren ambición para hacer realidad la modificación de ciclones.

NOAA Kermit y Miss Piggy siguen volando.

Impulsado por el huracán Katrina en 2005, en el que murieron casi 2.000 personas, Golden comenzó a colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. en "Hamp", el Programa de Aerosoles y Microfísica de Huracanes.

"También buscaba debilitar los huracanes, pero con un enfoque totalmente diferente. En lugar de yoduro de plata, íbamos a utilizar aerosoles salinos diminutos como agente de siembra", explica.

"Si la financiación hubiera continuado, habríamos realizado algunos experimentos de campo, no inicialmente con huracanes, sino solo con líneas de nubes".

"Los resultados del modelo fueron muy alentadores ", afirma, indicando que los aerosoles no solo podrían disminuir la intensidad de un huracán, sino también alterar su curso.

"Eso es fundamental: si se logra desviar un huracán como Katrina de Nueva Orleans, piensen en todas las vidas y los daños materiales que se habrían evitado".

"Eso tuvo unos resultados muy tentadores pero, una vez más, se acabó la financiación", afirma.

Willoughby, por su parte, cree que la NOAA hizo bien en poner fin a la investigación.

"Era una idea fascinante: ¿cómo no lo va a ser la idea de hacer llover en el desierto o evitar que tifones y huracanes destruyan ciudades?", pregunta. "Pero la ciencia no funcionó".

Para cualquiera que tenga una teoría sobre cómo detener los huracanes, los obstáculos son evidentes, afirma Willoughby.

"Se trata de idear una solución, realizar un experimento teórico o una prueba de campo a pequeña escala y luego usarla para simularla en un modelo numérico".

Sin embargo, duda que se encuentre una solución que iguale la fuerza de una tormenta tropical.

Stormfury fue una humillante dosis de realidad, que enfrentó a los humanos a la "inmensa" energía de un huracán, estimada en el equivalente a una bomba nuclear de 10 megatoneladas que explota cada 20 minutos, dice Willoughby.

"Quizás algún día alguien encuentre una manera de debilitar artificialmente los huracanes", escribe en un correo electrónico. "¿No sería maravilloso si pudiéramos hacerlo?".

BBC

