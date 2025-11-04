Sigue el alerta por tormentas y baja la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para las próximas horas. La inestabilidad continuará por el resto de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 5 de noviembre por tormentas en algunas zonas del sur de Mendoza, donde no se descarta la caída de granizo.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en San Rafael y General Alvear: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica”, indicaron.

alerta tormentas miercoles El SMN emitió un alerta por tormentas para este miércoles en Mendoza. Desde el gobierno de Mendoza también señalan que las tormentas y lluvias se iniciarían en el Valle de Uco para luego extenderse al sur provincial.

El tiempo en Mendoza para este miércoles 5/11 Viento: circulación de viento de este a oeste desde las 10 hasta las 22 principalmente en las zonas Este y Sur.

Nubosidad: cielo nublado en el Valle de Uco, que se extiende a zonas Noreste y Sur. Desde las 14, se espera actividad de tormentas con lluvias generalizadas. Se inician en el Valle de Uco y se extienden hacia el Sur provincial durante la noche. Estas precipitaciones tendrán carácter más estratificado que convectivo, pero no se descarta la caída de granizo de forma aislada hacia la madrugada del jueves.

Alta Montaña: mayormente despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia que la jornada del miércoles estará mayormente nublada con descenso de la temperatura y precipitaciones. También se anticipa inestabilidad en cordillera. La mínima será de 11ºC y la máxima de 24ºC.

En tanto que el jueves, si bien se espera poco cambio de la temperatura, hay probabilidad de lluvias y tormentas, se anuncia “muy inestable” y con nevadas en cordillera. La mínima será de 10ºC y la máxima de 24ºC.