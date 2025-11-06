Anses: se extendió la inscripción para las Becas Progresar hasta fines de noviembre
Anses tomó la decisión de extender la línea de formación profesional hasta fines de este mes de noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que continúa abierta la inscripción para acceder a las Becas Progresar Trabajo, una línea destinada a quienes buscan capacitarse o mejorar sus oportunidades laborales. La inscripción permanecerá habilitada hasta el 30 de noviembre.
A diferencia de otras líneas del programa, Progresar Trabajo está dirigida a personas que desean realizar cursos o trayectos de formación profesional, sin necesidad de estar inscriptos en una carrera universitaria o terciaria. Su propósito es brindar herramientas que permitan desarrollar habilidades concretas y favorecer la inserción en el mercado laboral.
Te Podría Interesar
Requisitos para postularse en Anses
Para acceder a esta beca, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
Ser argentinos nativos o naturalizados, o contar con residencia legal en el país.
Formar parte de un grupo familiar con ingresos que no superen tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Estar inscriptos en una institución o curso de formación profesional reconocido oficialmente.
La línea “Progresar Trabajo” es actualmente la única abierta, ya que las inscripciones para las modalidades “Obligatorio” (nivel primario y secundario) y “Superior” (niveles terciario y universitario) ya finalizaron para este período.
Cómo realizar la inscripción en Anses
El trámite se puede hacer de manera online, ingresando al sitio oficial del programa o a través de la aplicación “Progresar+”. Allí, los postulantes deben completar sus datos personales y socioeconómicos, seleccionar la institución donde cursarán y subir la documentación que acredite la inscripción. Una vez finalizado el proceso, el sistema emite un comprobante de registro que debe guardarse.
Con la prórroga de la inscripción, el Gobierno busca que más personas puedan acceder a capacitaciones certificadas que fortalezcan su perfil profesional. El programa apunta especialmente a quienes no cursan actualmente estudios formales, pero desean adquirir competencias que les permitan ingresar o reinsertarse en el ámbito laboral.
En un contexto económico donde la formación técnica y profesional adquiere cada vez más relevancia, las Becas Progresar Trabajo se consolidan como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y promover la igualdad de oportunidades.