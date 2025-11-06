Anses: se extendió la inscripción para las Becas Progresar hasta fines de noviembre

Anses tomó la decisión de extender la línea de formación profesional hasta fines de este mes de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que continúa abierta la inscripción para acceder a las Becas Progresar Trabajo, una línea destinada a quienes buscan capacitarse o mejorar sus oportunidades laborales. La inscripción permanecerá habilitada hasta el 30 de noviembre.

A diferencia de otras líneas del programa, Progresar Trabajo está dirigida a personas que desean realizar cursos o trayectos de formación profesional, sin necesidad de estar inscriptos en una carrera universitaria o terciaria. Su propósito es brindar herramientas que permitan desarrollar habilidades concretas y favorecer la inserción en el mercado laboral.

Requisitos para postularse en Anses Para acceder a esta beca, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentinos nativos o naturalizados, o contar con residencia legal en el país.

Formar parte de un grupo familiar con ingresos que no superen tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Estar inscriptos en una institución o curso de formación profesional reconocido oficialmente. La línea “Progresar Trabajo” es actualmente la única abierta, ya que las inscripciones para las modalidades “Obligatorio” (nivel primario y secundario) y “Superior” (niveles terciario y universitario) ya finalizaron para este período.

Cómo saber el estado de mi solicitud para las becas progresar Foto: Télam Las Becas Progresar de Anses. Cómo realizar la inscripción en Anses El trámite se puede hacer de manera online, ingresando al sitio oficial del programa o a través de la aplicación “Progresar+”. Allí, los postulantes deben completar sus datos personales y socioeconómicos, seleccionar la institución donde cursarán y subir la documentación que acredite la inscripción. Una vez finalizado el proceso, el sistema emite un comprobante de registro que debe guardarse.