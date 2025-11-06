Anses: cuánto suben las asignaciones en noviembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) formalizó un nuevo incremento del 2,08% en las asignaciones familiares y universales, vigente a partir de noviembre de 2025. La medida fue establecida mediante la Resolución 339/2025, firmada por el titular del organismo, Fernando Omar Bearzi y publicada en el Boletín Oficial.

Los nuevos montos de las asignaciones familiares, según los ingresos del grupo familiar (IGF), quedaron establecidos de la siguiente manera:

Las asignaciones por hijo y prenatal tuvieron un incremento este mes.

Anses publicó las fechas de pago de Tarjeta Alimentar. Foto: Shutterstock

IGF hasta $926.676: $194.873

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

IGF desde $1.359.061,01 (sin tope): $87.007





Matrimonio: IGF hasta $4.907.218: $42.039

Nacimiento: IGF hasta $4.907.218: $69.763

Adopción: IGF hasta $4.907.218: $417.116

Ayuda Escolar Anual: IGF hasta $4.907.218: $42.039

Ayuda Escolar por Hijo con Discapacidad: sin tope de IGF: $42.039

En cuanto a las asignaciones universales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $119.691, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $389.733.

Anses ife 5 (1).JPG La Asignación Universal por Hijo pasa a ser de $119.691 en noviembre. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Límites de ingresos y zonas diferenciales

La norma también fija que las familias en las que uno de los integrantes perciba más de $2.453.609 quedarán excluidas del cobro de las asignaciones familiares, incluso si la suma total del grupo no supera el límite general.

Asimismo, se mantienen los montos diferenciales por zona geográfica:

Zona 1: La Pampa, Río Negro, Neuquén y áreas específicas de Mendoza, Formosa y Salta.

Zona 2: Chubut.

Zona 3: Áreas mineras de Catamarca y zonas rurales de Jujuy y Salta.

Zona 4: Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El aumento del 2,08% responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec, en el marco de la nueva fórmula de actualización mensual que rige para jubilaciones, pensiones y asignaciones.