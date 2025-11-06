Anses: cuánto suben las asignaciones en noviembre de 2025
La Anses actualizó los valores de las asignaciones familiares y universales desde noviembre de 2025.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formalizó un nuevo incremento del 2,08% en las asignaciones familiares y universales, vigente a partir de noviembre de 2025. La medida fue establecida mediante la Resolución 339/2025, firmada por el titular del organismo, Fernando Omar Bearzi y publicada en el Boletín Oficial.
Cuánto se cobra desde noviembre
Los nuevos montos de las asignaciones familiares, según los ingresos del grupo familiar (IGF), quedaron establecidos de la siguiente manera:
Te Podría Interesar
Asignación por Hijo:
- IGF hasta $926.676: $59.851
- IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
- IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
- IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
Asignación Prenatal:
- IGF hasta $926.676: $59.851
- IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
- IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
- IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
Hijo con Discapacidad:
- IGF hasta $926.676: $194.873
- IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860
- IGF desde $1.359.061,01 (sin tope): $87.007
- Matrimonio: IGF hasta $4.907.218: $42.039
-
Nacimiento: IGF hasta $4.907.218: $69.763
Adopción: IGF hasta $4.907.218: $417.116
Ayuda Escolar Anual: IGF hasta $4.907.218: $42.039
Ayuda Escolar por Hijo con Discapacidad: sin tope de IGF: $42.039
En cuanto a las asignaciones universales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $119.691, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $389.733.
Límites de ingresos y zonas diferenciales
La norma también fija que las familias en las que uno de los integrantes perciba más de $2.453.609 quedarán excluidas del cobro de las asignaciones familiares, incluso si la suma total del grupo no supera el límite general.
Asimismo, se mantienen los montos diferenciales por zona geográfica:
-
Zona 1: La Pampa, Río Negro, Neuquén y áreas específicas de Mendoza, Formosa y Salta.
Zona 2: Chubut.
Zona 3: Áreas mineras de Catamarca y zonas rurales de Jujuy y Salta.
Zona 4: Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El aumento del 2,08% responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec, en el marco de la nueva fórmula de actualización mensual que rige para jubilaciones, pensiones y asignaciones.