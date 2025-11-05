Jueves sin bancos: qué pasará con la cotización del dólar y los trámites de Anses

Este jueves 6 de noviembre es el Día del Bancario, por lo que los bancos noviembre estarán abiertos y será feriado para estos empleados.

Este jueves 6 de noviembre los bancos de todo el país no brindarán atención al público debido a la celebración del Día del Trabajador Bancario. Así lo confirmó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que además informó que durante esa jornada no habrá operaciones cambiarias, por lo que el dólar oficial no tendrá cotización.

Al tratarse de un feriado para el sistema financiero y bursátil, no se realizarán operaciones con el dólar oficial ni mayorista. Los mostradores de los bancos permanecerán cerrados y las casas de cambio tampoco operarán.

Con los bancos cerrados, qué pasa con Anses Debido al feriado bancario, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no realizará pagos este jueves. Las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y demás prestaciones se reanudarán con normalidad el viernes 7 de noviembre.

anses locales jubilados (5).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ Aunque las sucursales estarán cerradas, los clientes podrán realizar operaciones habituales a través de home banking, cajeros automáticos y aplicaciones móviles. Todos los canales electrónicos funcionarán normalmente para pagos, transferencias y consultas