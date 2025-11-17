Ciclón en el sur: alerta roja en Chubut, clases suspendidas, vuelos cancelados y demoras en el transporte

La provincia de Chubut se encuentra bajo alerta roja por el avance de un ciclón en la región patagónica.

La Patagonia argentina permanece bajo diversas alertas meteorológicas este lunes 17 de noviembre debido al paso de un ciclón que avanza por el pasaje de Drake, la conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico, cerca de Tierra del Fuego. El fenómeno está generando condiciones climáticas extremas que afectan principalmente a la provincia de Chubut.

Alerta roja y cancelaciones de actividades En diálogo con TN, el secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, confirmó que la provincia se encuentra en alerta roja, la categoría más severa emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según detalló, las ráfagas podrían alcanzar los 140 km/h al mediodía, con una disminución progresiva hacia la tarde, cuando rondarían los 110 km/h. Sin embargo, el SMN advirtió que en algunos sectores las ráfagas podrían llegar incluso a los 150 km/h.

mapa_alertas SMN Ante este escenario, Gómez enfatizó la importancia de que la población permanezca dentro de sus hogares y evite cualquier desplazamiento innecesario. Como medida preventiva, todas las escuelas suspendieron sus actividades, mientras que los vuelos fueron cancelados y el transporte terrestre opera con importantes demoras debido al peligro que representan las fuertes ráfagas. Además, el comercio local se encuentra funcionando de manera limitada.

El SMN también reportó lluvias persistentes y vientos de variada intensidad que afectan a distintos puntos del sur argentino, generando preocupación en las autoridades y organismos de emergencia. Equipos de Defensa Civil permanecen en alerta para asistir a la población ante posibles caídas de árboles, cortes de energía y daños en infraestructuras.