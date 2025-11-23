Ángel Di María le tiró la pelota a "los grandes" y a la dirigencia por el título anual de Rosario Central

Di María habló luego de la eliminación de Rosario Central ante Estudiantes de La Plata y dejó conceptos fuertes sobre la consagración por tabla anual.

Di María rompió el silencio tras la eliminación y apuntó a la dirigencia y los equipos grandes por el título anual de Central.

Ángel Di María habló apenas terminó el partido en el que Rosario Central quedó eliminado del Clausura frente a Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito y dejó una definición que agitó la polémica instalada desde hace días. El capitán del Canalla se refirió al título otorgado por tabla anual y aclaró de dónde surgió la idea.

“Eso habría que preguntárselo a los que querían que el primero de la tabla anual salga campeón. Nosotros no buscamos eso, vino desde los equipos más grandes y nosotros solamente aceptamos ”, dijo Fideo en ESPN ante la consulta por la consagración que generó revuelo en el fútbol argentino.

Ángel Di María explicó cómo nació el título por tabla anual de Central Ángel Di María tras la consagración de Rosario Central como campeón de la Liga Ángel Di María tras la consagración de Rosario Central como campeón de la Liga ESPN Y agregó: “A nosotros nos llamaron para ir, fuimos y creo que estaban todos los dirigentes, aprobaron y no es culpa de Central que hayan votado todos, ninguno dijo nada, así que nosotros nos sentimos campeones”, afirmó, marcando que la decisión fue aprobada de manera unánime en el Comité Ejecutivo de AFA.

En otro tramo, Fideo explicó que sus palabras en la conferencia de Instituto habían sido sacadas de contexto. “Lo que dije en Instituto no fue pensando que podía pasar esto. Nosotros lo sentíamos así, Central llevaba 38 años sin terminar primero en la tabla anual y para nosotros era como ser campeones. Entramos a la Libertadores e hicimos dos semestre increíbles”, remarcó, buscando bajar el tono a una frase previa que había sido usada como argumento en plena discusión sobre el fallo dirigencial.