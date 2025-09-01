"Tomaba alcohol y lo mordí": la aberrante declaración de la pareja acusada de asesinar a su bebé

Se trata de Yesica Aquino y Roberto Fernández, la pareja que está acusada de filicidio. Qué pena podrían recibir.

Un aberrante crimen mantiene en vilo a la localidad bonaerense de Berazategui, ya que una pareja está acusada de matar a su bebé. Este jueves se dará a conocer el veredicto en el juicio contra Yesica Aquino y Roberto Fernández.

Cabe destacar que la víctima, identificada como León Aquino, falleció por tener una aguja de coser oxidada de 2,5 centímetros alojada en la espalda. Los padres del menor están siendo juzgados por filicidio y podrían recibir una pena de prisión perpetua.

Qué declaró la pareja Durante sus últimas palabras ante el tribunal, Yesica manifestó: “Hice lo que pude, es mi sangre, no fui una buena mamá”. Y sentenció: “No busqué la muerte. Si tomaba alcohol y lo mordí un poco más fuerte alguna vez, fue un simple juego, no fue un asesinato. No maté a mi hijo”.

Por otro lado, el padre de León insistió en que es inocente. “No soy el monstruo que describieron, los traté bien”, expresó Fernández. A su vez, las defensas pidieron la absolución de ambos. Esto se debe a que aseguran que la fiscalía no pudo probar la acusación y que los pinchazos podrían haberse producido en el hospital.

La acusación de la fiscal La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena indicó que León fue víctima de golpes, mordeduras y pinchazos. “Todo sucedió en un ambiente donde había muchas criaturas”, detalló la fiscal.