Detuvieron a una exreina de belleza por esconder un bebé muerto en un mueble y los detalles son aberrantes

Un espeluznante caso conmueve a la comunidad de Lexington, en el estado de Kentucky, Estados Unidos. Una joven de 21 años, identificada como Laken Snelling, exreina de belleza de su comunidad, fue arrestada después de que la Policía descubriera el cuerpo de un bebé dentro de un mueble de su vivienda.

El hallazgo se produjo el domingo 31 de agosto, luego de un llamado que advertía sobre una situación sospechosa. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron una escena estremecedora: un recién nacido, envuelto en una toalla y colocado dentro de una bolsa negra en el interior de un placard.

Snelling, conocida por haber sido animadora universitaria y ganadora de un certamen de belleza, admitió haber dado a luz y luego ocultado el nacimiento, según consta en el informe policial. La joven relató que utilizó elementos de limpieza, los guardó en una bolsa y depositó allí también el cuerpo del niño.

Investigan la muerte del bebé Aunque el examen forense determinará la causa exacta de la muerte, la estudiante fue acusada de abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento. Un tribunal fijó una fianza de 100.000 dólares, que ya fue abonada, por lo que la joven permanece bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres.

Snelling cursa el último año en la Universidad de Kentucky, donde participó tres temporadas en el equipo de “Stunt”, disciplina deportiva derivada de las acrobacias de porristas. La institución confirmó su vínculo como estudiante y señaló que no hará más comentarios mientras la investigación esté en curso.