Ordenaron la prisión preventiva para el hombre que asesinó a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora

En el mes de agosto, un filicidio conmocionó al partido bonaerense de Lomas de Zamora . Un hombre de 52 años, identificado como Alejandro Ruffo, asesinó a su hijo de 8 años . Tras el crimen, el hombre intentó quitarse la vida, por lo que debió ser internado.

En las últimas horas, el juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale ordenó la prisión preventiva para Ruffo , quien quedó procesado por el delito de homicidio triplemente agravado. El juez determinó que el hombre de 52 años mató a su hijo con alevosía y para causarle sufrimiento a la mamá.

En estos momentos, el filicida se encuentra internado en el Hospital Gandulfo y se recupera favorablemente. Cabe destacar que Ruffo se había negado a declarar.

El pasado 5 de agosto a la mañana, antes de dejar a su esposa en una parada para que tomara una combi rumbo al trabajo, la pareja habría mantenido una fuerte discusión. Según trascendió, fue su esposa, Natalia Andrea, quien llamó al 911 para denunciar que no podía comunicarse con su marido. Ante la denuncia, los efectivos se hicieron presentes en el domicilio ubicado en la calle Díaz Vélez 192.

Una vez dentro de la vivienda, los efectivos de la Policía Bonaerense se encontraron con una aberrante escena. Por un lado, Ruffo estaba en el living con manchas de sangre y una herida de arma blanca en el abdomen. Por el otro, el menor de 8 años, identificado como Enzo Joaquín, fue hallado sin vida sobre la cama matrimonial.

La necropsia confirmó que el menor de 8 murió por “asfixia por comprensión extrínseca de cuello”, lo que significa que la víctima fue estrangulada por su padre.