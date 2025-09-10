"Mataron a uno de nosotros": el asesinato de Charlie Kirk impactó en el mundo libertario
Tras la muerte del influencer trumpista Charlie Kirk, distintos referentes del esquema digital de La Libertad Avanza se manifestaron en las redes.
Este miércoles se conoció el asesinato del activista conservador vinculado al movimiento trumpista Charlie Kirk, durante un evento encabezado en la Utah Valley University luego de recibir un disparo ante dos mil personas. El hecho generó repercusiones en el mundo de La Libertad Avanza.
Las autoridades de la universidad confirmaron que se habían registrado disparos y recomendaron a la comunidad mantenerse dentro de sus casas. Una notificación enviada a los estudiantes informaba que había un detenido, aunque más tarde el vocero institucional, Scott Trotter, aclaró a The New York Times que esa persona no era responsable del ataque.
Por su parte, la portavoz de la policía universitaria, Christine Nelson, se limitó a ratificar que ocurrió un tiroteo y que había un importante despliegue de seguridad en el campus. En paralelo, agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) trabajaban en las tareas de investigación.
Repercusiones en La Libertad Avanza
Tras conocerse el hecho, distintos referentes del mundo digital libertario se manifestaron al respecto. "Gran inspiración para nosotros cuando empezamos a dar la batalla cultural en Argentina", expresó el diputado provincial por Buenos Aires, Agustín Romo.
A su turno, la cuenta conocida como "El Peluca Milei", también se manifestó: "Otra familia más arruinada por la izquierda", aunque todavía no se conoce quién es el asesino.
Por su parte, el influencer libertario Mariano Pérez también publicó un mensaje en su perfil de X a propósito del hecho y se sumó a los repudios por su asesinato.
El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, apuntó: "Si sos influencer de derecha en el mundo, estas expuesto a ser asesinado por la izquierda. Nueva realidad". El funcionario de La Libertad Avanza también posteó un mensaje en el que se ve al activista conservador junto a Javier Milei.