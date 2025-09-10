Video: el dramático momento del ataque a Charlie Kirk, el activista asesinado en una universidad de Utah

El fatal hecho ocurrió en el campus de Utah Valley University, en Estados Unidos , donde el reconocido activista de derecha, Charlie Kirk , se encontraba dando una charla. En las imágenes difundidas, se puede observar una multitud de gente allí, cuando el influencer de 31 años recibió un disparo en su cuello .

En principio, habían informado que el tirador ya había sido detenido, pero más tarde la misma universidad desmintió la información. En el momento del disparo, la universidad donde ocurrió el hecho emitió un comunicado expresando: "Se realizó un solo disparo en el campus contra un orador invitado".

Además, Kirk es conocido en Estados Unidos por ser el fundador de Turning Point USA, una organización sin fines de lucro que busca difundir ideas conservadoras entre distintos estudiantes universitarios del país. La vocera de la organización del activista expresó en nombre de la misma: "Estamos confirmando que le dispararon y estamos orando por Charlie".

Quien también ya se pronunció al respecto fue Donald Trump: "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", posteó el mandatario en su cuenta de Truth Social. Fue el propio presidente quién confirmó la muerte del activista en el hospital al cual fue trasladado.

Charlie Kirk, es un reconocido activista de derecha y partidario del presidente Donald Trump, con quien mantuvo mucha cercanía previo a que este ganara las últimas elecciones. Incluso habló en una convención presidencial en 2024, días antes del intento de asesinato que sufrió el mandatario.

Además, Trump se pronunció varias veces a favor de Kirk durante su campaña, a quien calificó de "increíble" y de poseer un "talento especial", asegurando que "está ahí luchando". El propio mandatario también estuvo presente en uno de los mítines organizados por Turning Point USA, lo que demuestra el vínculo entre ambos.

Imágenes sensibles: el momento del disparo

El video del momento del disparo X

El comunicado de la universidad

Luego del tiroteo donde resultó herido el activista de derecha, Utah Valley University informó a través de un comunicado en X que el campus de la universidad permanecerá cerrado y que todas las clases fueron suspendidas. Además, pidió a todas las personas allí presentes abandonar el campus.

A su vez, desde la universidad informaron que el disparo se produjo desde el Centro Losee, un edificio dentro del campus, ubicado aproximadamente a unos 200 pies (casi 61 metros) de donde se encontraba Charlie Kirk, y que el tirador no sería un estudiante de la misma.