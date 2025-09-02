Tenso cruce: Victoria Villarruel visitó FATE y recibió una dura carta del sindicato del neumático

En medio de la tormenta que atraviesa el Gobierno nacional por el escándalo de las coimas, Victoria Villarruel vivió una tensa situación este martes durante una visita a una fábrica. La vicepresidenta fue interceptada por un sindicalista que le reprochó la situación salarial del sector.

La titular del Senado recorrió la planta de neumáticos FATE, en el marco del Día de la Industria Nacional. Allí, el secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, le entregó una carta con una serie de reclamos.

El texto apunta contra el gobierno de Javier Milei y la visita de Villarruel: "En momentos en los que su gobierno ataca deliberadamente los puestos de trabajo en Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel visita la industria del neumático", cuestiona.

Según cuestionaron, la presencia de la vicepresidenta, a quien señalan como “clara defensora de los militares genocidas y del terrorismo de Estado”, merece “el mayor de los repudios en una fábrica cuyo componente obrero ha sufrido durante el proceso militar persecuciones, desapariciones forzadas y todo tipo de extrema violencia como padeciera la clase obrera toda en tan oscuros momentos".

Los trabajadores también tildaron como una "verdadera provocación que se elija como fecha de la visita a la fábrica de neumáticos nacional FATE en el 'Día de la Industria', cuando ésta, al igual que las multinacionales Bridgestone y Pirelli, ha bajado su producción a la mitad, dado que ha decidido mudar sus inversiones a otro tipo de actividad".

"Esta visita de quien desempatara la votación a favor de la aprobación de la anti-obrera 'Ley Bases' se enmarca en un contexto nacional donde las patronales de todas las ramas industriales leen que los despidos y las desvinculaciones han generado el daño suficiente en la moral obrera para poder implementar cambios a la baja impensados en cualquier otro momento", sigue la nota.

A su vez, indicaron que el "macabro plan general "incluye "el aumento exponencial de la represión y la persecución, la modificación de leyes ilegalmente para recortar derechos obreros y así su capacidad de defensa".

Y cerraron: "En el SUTNA venimos de una importante victoria en Córdoba y estamos de pie y en lucha por la reincorporación de cada compañero, sosteniendo en forma irrenunciable la defensa del poder adquisitivo, rechazando cualquier cambio negativo en el convenio colectivo, como desgraciadamente están imponiendo en centenares de fábricas en todo el país. Los trabajadores somos los verdaderos afectados por las importaciones indiscriminadas. La clase obrera debe intervenir en forma directa sobre ese control en defensa propia".

El cruce entre el sindicalista y Villarruel

Al entregarle el escrito, Crespo le manifestó a la vicepresidenta: “Lo que expresamos nosotros es que no compartimos la política que están llevando adelante, más allá de nuestra ideología, porque no pasa por ahí, es como seres humanos. Está muy grave la situación que estamos viviendo”, sentenció.

Por su parte, Villarruel tomó el escrito y, pese a que dijo entenderlo, le reprochó la etiqueta de “defensora de los genocidas”. Luego, le pidió seguir adelante y afirmó que “Hay que dar un paso hacia la unión nacional.

“El paso que necesitamos es que la fábrica empiece a trabajar de nuevo. Estamos muy preocupados y al borde de situaciones muy graves porque en esta fábrica ha habido paros de treinta días, toma de fábrica, situaciones graves. Estamos en ese nivel”, retrucó el sindicalista.