Banco Nación: TV y notebooks en 12 cuotas sin interés hasta el 31 de octubre

La oportunidad llegó para quienes buscan renovar el hogar o actualizar dispositivos sin castigar el bolsillo. Banco Nación lanzó un plan con 3, 6 o 12 pagos sin interés para productos de tecnología y electrodomésticos en locales adheridos de todo el país.

El beneficio se activa todos los días. No hay días exclusivos ni ventanas horarias escondidas. El plazo es claro: rige hasta el 31 de octubre de 2025. El requisito principal también lo es: pagar con tarjetas de crédito emitidas por el BNA, a través de MODO, en puntos de venta físicos y tiendas online que participan de la acción.

El proceso es simple y rápido. El costo financiero total informado para esta modalidad también es 0%. La confirmación llega en el momento y la compra queda financiada al instante. No hace falta cupones ni códigos especiales. Solo tener la app BNA+ o MODO lista y la tarjeta del banco habilitada para compras.

El beneficio corre en comercios de tecnología y electrohogar que figuran como adheridos , tanto en sucursales físicas como en plataformas de e-commerce. Para evitar sorpresas, conviene verificar el listado actualizado de tiendas antes de pagar en semananacion.com.ar y confirmar en caja que la transacción se cursa por MODO con tarjeta del BNA. Un tip útil: buscar el sello o la leyenda de la acción en la web del comercio, revisar si muestra la opción de cuotas sin interés y corroborar el plan de 3, 6 o 12 pagos al finalizar la compra. Comparar precios sigue siendo clave. Las cuotas a tasa 0% ganan potencia cuando el precio base es competitivo y el producto tiene buena garantía oficial.

La financiación es exclusiva para consumo personal. No aplica a compras con saldo en cuenta ni a pagos hechos con otras billeteras o pasarelas distintas de MODO. Tampoco corre con tarjetas de otros bancos. El esquema funciona únicamente con plásticos Visa o Mastercard emitidos por Banco Nación . Las cuotas se liquidan al 0% de interés, con TNA 0%, TEA 0% y CFT (expresado en TEA) 0%.

Cada comercio puede administrar su stock, plazos de entrega, políticas de cambio o límites operativos, por lo que es recomendable leer la letra chica al momento de cerrar la operación. Si tenés dudas, la atención al cliente del comercio o del banco puede confirmar la vigencia puntual para ese punto de venta.

Pensá en un cambio de televisor para ver mejor series y partidos. O en notebooks nuevas para estudiar y trabajar con más rendimiento. Quizás un lavarropas eficiente que baje el consumo o una heladera con mejor conservación. También entran auriculares, parlantes, tablets, consolas y accesorios. La regla es la misma: comercio adherido, pago con tarjeta del Banco Nación y operación por MODO.

Condiciones a tener en cuenta con la promoción

Antes de decidir, compará especificaciones, garantía, servicio técnico y precio total final. Revisá reseñas de usuarios, la política de devoluciones y las condiciones de envío. Si el comercio ofrece retiro en tienda, puede acelerarte los tiempos. Si es online, mirá los plazos y el seguimiento del pedido.

El reloj corre hasta el 31 de octubre de 2025. Para aprovechar al máximo, prepará la app, confirmá que tus tarjetas del BNA estén activas, elegí el producto y verificá que el comercio figure en el listado. Al pagar, seleccioná MODO, optá por 3, 6 o 12 cuotas y validá en pantalla que la tasa sea 0%. Es una chance concreta de financiar tecnología y electrohogar sin recargos. Ideal para planificar compras grandes y distribuir el gasto a lo largo de varios meses.

Para más información y detalles actualizados, consultá el sitio oficial de la acción: semananacion.com.ar. Aquí está el dato final que más importa: todos los días, en comercios adheridos, con tarjetas del Banco Nación y a tasa 0%.