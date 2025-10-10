Banco Nación: 20% de descuento en tus compras de shopping sin tope de reintegro

Desde el 9 de octubre, los clientes del Banco Nación tienen una nueva excusa para ir de compras los jueves y viernes. Gracias a una promoción exclusiva de MODO BNA+, podrás obtener un 20% de descuento en un solo pago, sin límite de reintegro, simplemente escaneando el código QR en los shoppings adheridos.

Este beneficio, que busca impulsar el consumo en grandes centros comerciales, se puede disfrutar en tiendas seleccionadas, pagando de forma presencial con tarjetas de crédito o débito Mastercard y Visa del Banco Nación .

La mecánica es sencilla y se aplica directamente en el punto de venta. Solo tenés que abrir la app de MODO BNA+, escanear el QR del comercio y pagar con tu tarjeta del Banco Nación, ya sea de crédito o débito. La ventaja principal de este beneficio es que no hace falta ningún código ni cupón extra: el descuento se aplica de manera automática cuando pagás con tu tarjeta, y te acreditan el 20% en tu cuenta de BNA+ dentro de los 30 días posteriores.

Además, no hay tope para el reintegro, lo que significa que el descuento se calcula sobre el monto total de la compra, sin importar cuánto gastes. Es ideal tanto para compras pequeñas como para aquellos momentos en los que decidís darte un gusto con algo más caro.

Este descuento está disponible en varios shoppings importantes de Argentina, entre los que se encuentran Abasto Shopping , Alto Avellaneda, Alto Palermo, Alto Rosario, Distrito Arcos, DoT, Mendoza Shopping, Soleil Premium Outlet y Terrazas de Mayo Shopping. La promoción es válida solo para compras presenciales, así que solo tenés que acercarte a alguno de estos centros comerciales, elegir tus productos y listo. Sin embargo, recordá siempre verificar que el comercio esté adherido a la promoción antes de pagar, ya que no todos los locales dentro del shopping participan.

descunetos shopping 3 portada

Además, el beneficio solo se puede aplicar si usás el QR de MODO BNA+ en el momento de pago. Esto significa que si querés aprovechar el descuento, tenés que escanear el código con tu celular y pagar con tu tarjeta del Banco Nación. Si no lo hacés de esta forma, no se aplicará el descuento.

Si querés aprovechar el beneficio, pero no sos el titular de la tarjeta, no te preocupes. Si estás usando una tarjeta adicional, también podés obtener el reintegro, pero con una condición: el titular de la cuenta asociada a MODO BNA+ debe tener una cuenta monetaria en el Banco Nación. Es una pequeña formalidad, pero muy importante si estás planeando aprovechar el descuento mientras compartís gastos con alguien más.

En cuanto al tiempo de espera para que el descuento se vea reflejado, no hay que esperar mucho: el reintegro llega a tu cuenta en un plazo de hasta 30 días después de realizar la compra. No es necesario hacer nada más, solo esperar que se acredite en tu cuenta de BNA+.

Algunos consejos prácticos

Para sacar el máximo provecho de la promoción, hay algunos detalles que pueden ayudarte a ahorrar aún más. Por ejemplo, si planeás hacer varias compras, tratá de concentrarlas todas en un solo pago para aprovechar al máximo el descuento. Además, si te gusta comprar en diferentes tiendas dentro de un mismo shopping, asegurate de que cada tienda donde vayas a pagar acepte el pago a través del QR de MODO BNA+.

Si vas a comprar productos de un valor mayor, como tecnología, electrodomésticos o incluso ropa de temporada, este 20% de descuento puede hacer una gran diferencia. Con el dólar y los precios subiendo, encontrar una promoción como esta es una gran oportunidad para hacer rendir tu dinero. Solo tené en cuenta que la promoción es válida solo los jueves y viernes, así que si planeás hacer compras más grandes, aprovechá esos días.

Por último, siempre es una buena idea verificar en la app si tu tarjeta está correctamente cargada en MODO BNA+ antes de ir al shopping. Esto evita cualquier tipo de inconveniente a la hora de pagar.