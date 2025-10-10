Descuento en supermercados: el Banco Nación devuelve hasta $200.000 con esta promo
El Banco Nación, a través de una app específica, ofrece un jugoso reintegro en compras de supermercado.
Una nueva promoción lanzada por una la aplicación financiera del Banco Nación promete devolver hasta $200.000 sobre el total de tus compras en supermercados. La iniciativa, impulsada desde el sector fintech, busca incentivar el uso de billeteras virtuales y brindar un alivio económico en medio del contexto inflacionario.
El descuento rige para aquellos que paguen con MODO BNA+ y rige hasta el 30 de noviembre. El monto se acreditará en la cuenta utilizada para la compra en los próximos 30 días luego de la transacción.
Te Podría Interesar
Cómo acceder al beneficio del Banco Nación
Los usuarios que realicen sus pagos a través de la app MODO BNA+ podrán recibir un reintegro que se calcula sobre el monto total de la compra. La propuesta está orientada a fomentar los medios de pago digitales, reducir el uso de efectivo y ofrecer una alternativa práctica para quienes buscan ahorrar.
Aunque la promoción resulta atractiva, es importante tener en cuenta los límites y requisitos. Este tipo de beneficios suele contar con topes máximos por usuario, vigencia por tiempo determinado y la posibilidad de que el reintegro se acredite en forma de saldo dentro de la billetera virtual. Además, no todos los supermercados o productos pueden estar incluidos.
El límite actual de la promo es de $12.000 por persona semanalmente. En caso de que una persona lo utilice en las cuatro semanas del mes podría acumular $96.000 de reintegro en un solo mes. A su vez, si envía a otra persona de su núcleo familiar más cercano (pareja o conviviente) el reintegro se duplicará y llegará a rozar los $200.000 utilizando esta estrategia de compras en supermercados.
En un momento en el que el costo de vida sigue en aumento, las promociones de este tipo ganan relevancia. Para muchos consumidores representan una forma de aliviar gastos cotidianos, mientras que para las empresas tecnológicas son una herramienta para captar nuevos usuarios y consolidar el uso de sus plataformas.
La propuesta de devolución de hasta $200.000 en compras de supermercado se presenta como una oportunidad atractiva para quienes utilizan medios digitales de pago. Sin embargo, antes de aprovecharla, conviene revisar los términos y condiciones específicos para asegurarse de cumplir con todos los requisitos y recibir efectivamente el reintegro ofrecido.