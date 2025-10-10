Descuento en supermercados: el Banco Nación devuelve hasta $200.000 con esta promo

El Banco Nación, a través de una app específica, ofrece un jugoso reintegro en compras de supermercado.

Una nueva promoción lanzada por una la aplicación financiera del Banco Nación promete devolver hasta $200.000 sobre el total de tus compras en supermercados. La iniciativa, impulsada desde el sector fintech, busca incentivar el uso de billeteras virtuales y brindar un alivio económico en medio del contexto inflacionario.

El descuento rige para aquellos que paguen con MODO BNA+ y rige hasta el 30 de noviembre. El monto se acreditará en la cuenta utilizada para la compra en los próximos 30 días luego de la transacción.

Cómo acceder al beneficio del Banco Nación Los usuarios que realicen sus pagos a través de la app MODO BNA+ podrán recibir un reintegro que se calcula sobre el monto total de la compra. La propuesta está orientada a fomentar los medios de pago digitales, reducir el uso de efectivo y ofrecer una alternativa práctica para quienes buscan ahorrar.

Aunque la promoción resulta atractiva, es importante tener en cuenta los límites y requisitos. Este tipo de beneficios suele contar con topes máximos por usuario, vigencia por tiempo determinado y la posibilidad de que el reintegro se acredite en forma de saldo dentro de la billetera virtual. Además, no todos los supermercados o productos pueden estar incluidos.

jubilada supermercado (2) Banco Nación y los descuentos que son clave. Shutterstock El límite actual de la promo es de $12.000 por persona semanalmente. En caso de que una persona lo utilice en las cuatro semanas del mes podría acumular $96.000 de reintegro en un solo mes. A su vez, si envía a otra persona de su núcleo familiar más cercano (pareja o conviviente) el reintegro se duplicará y llegará a rozar los $200.000 utilizando esta estrategia de compras en supermercados.