Banco Nación devuelve hasta $24.000 en supermercado: qué días, en cuáles y cómo activarlo

Un nuevo programa de ahorro apunta directo al carrito de todos los martes. Banco Nación habilitó una campaña de reintegros en supermercados del grupo Cencosud que promete alivio inmediato en la caja. La propuesta se centra en pagos sin contacto y en el uso de tarjetas Mastercard emitidas en Argentina.

El objetivo es simple: devolver parte de lo gastado, con límites semanales por usuario y condiciones muy concretas de uso.

La mecánica es clara. Hay que pagar de forma presencial en Jumbo, Disco o Vea y elegir MODO con tecnología NFC desde el teléfono para lograr la devolución más alta. En ese caso, la bonificación informada es del 25%, con tope de $8.000 por semana y por cuenta. Si el pago se hace “contactless” con la tarjeta física (sin usar el celular), la bonificación baja al 15% y el tope semanal informado es de $6.000.

En ambos casos se trata de operaciones en pesos, con tarjetas de crédito, débito o prepagas Mastercard. Quedan afuera las Maestro y las compras hechas con chip o con códigos QR. También se excluyen cuentas en mora o bloqueadas por cuestiones administrativas.

El beneficio se concentra los días martes y tiene comunicación de “vigencia hasta el 31 de octubre de 2025”. Sin embargo, el reglamento que acompaña el material promocional menciona otra ventana temporal: desde el 15 de mayo de 2025 hasta el 31 de julio de 2025. Es una inconsistencia que conviene chequear en la app de tu banco o en MODO antes de pagar.

La promoción rige en la República Argentina y aplica solo en compras presenciales en locales de Cencosud. Además, el límite es por semana y por cuenta. Si una persona tiene más de una tarjeta sobre la misma cuenta, el tope no se multiplica.

La devolución no se imprime en el ticket. En tarjetas de crédito, el beneficio figura como reintegro en la cuenta del titular y puede demorar hasta dos resúmenes posteriores a la fecha de compra. En tarjetas de débito o prepagas, el crédito puede impactar hasta 30 días hábiles bancarios después de la transacción. Es clave guardar el comprobante y revisar el home banking o el resumen para confirmar que el monto haya llegado.

Acumulabilidad y letra chica

Aquí aparece otro punto a mirar con lupa. La comunicación comercial sugiere que el beneficio “es acumulable con otras promociones”. Pero el reglamento detalla que “no es acumulable con otras ofertas, descuentos y/o promociones vigentes”. Ante versiones contradictorias, lo prudente es consultar en el mostrador del local y en la app del banco antes de pagar, en especial si pensás combinarlo con cupones, descuentos del programa de fidelidad o cuotas. Recordá además que el banco puede aplicar cargos por compras en cuotas, según la entidad emisora.

Como suele pasar en estos programas, hay excepciones. Quedan fuera varias bodegas y espumantes de alta gama (entre otras: La Rural, Rutini, Trumpeter, Luca, Luigi Bosca, Chandon, Baron B, Terrazas, Catena Zapata, Escorihuela Gascón, Clos de los Siete, El Enemigo, Monteviejo). También aparecen restricciones para vinos “Brik” y “Generosos”, y un límite general de unidades por producto que se indica como “máximo 24”.

La promoción es para consumo personal. No aplica a compras con chip ni con QR, y no corre para Maestro. Si cumplís las condiciones, cada martes podés capturar hasta $8.000 de devolución con NFC móvil, o hasta $6.000 con la tarjeta contactless, siempre dentro del tope semanal por cuenta. En tiempos de bolsillos ajustados, revisar estos detalles puede traducirse en un ahorro real cada semana.

Si este beneficio se utiliza por las tres semanas que quedan del mes de octubre, el reintegro puede ser de $24.000. Esto es una gran alternativa para los ahorristas que buscan ofertas en diferentes plataformas.