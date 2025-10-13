Banco Nación devuelve hasta $30.000 en combustible con un jugoso descuento

El Banco Nación tiene una promoción importante para cargar combustible en octubre y noviembre. Los requisitos.

El Banco Nación lanzó una oferta destinada a sus clientes para aliviar los gastos en movilidad durante el último tramo del año. Se trata de un reintegro del 30 % en compras de combustible efectuadas en estaciones adheridas, válido los fines de semana entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre de 2025.

En tiempos donde cargar nafta cuesta cada día más, una promoción de este estilo es clave para poder alivianar el impacto en el bolsillo ante los aumentos hormiga que se producen cada día en los distintos tipos de combustibles.

Cómo funciona el descuento del Banco Nación Para acceder al beneficio, los usuarios deben abonar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación empleando la aplicación MODO BNA+. Allí, al escanear el código QR de la estación de servicio en la que riga la promoción, se debe elegir la tarjeta de crédito asociada. Solo esos pagos califican para el reintegro; no están incluidos los pagos con débito, con saldo en cuenta ni mediante otras billeteras digitales.

El banco retorna el 30 % del importe gastado, con un límite mensual de $15.000 por cliente (por CUIT). Si se aprovecha al máximo durante los dos meses de vigencia, el ahorro total puede alcanzar los $30.000.

estaciones de servicio ypf (2).JPG Estaciones de servicio adheridas al plan del Banco Nación. ALF PONCE / MDZ Cómo participar en la promoción Para participar, es necesario tener una cuenta monetaria en el Banco Nación vinculada a la app BNA+. Las tarjetas adicionales pueden acumular operaciones para lograr el límite mensual, siempre que el titular de la extensión cumpla con tener una cuenta activa. Si no la tiene, no se acreditará la devolución.