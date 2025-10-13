Banco Nación devuelve hasta $30.000 en combustible con un jugoso descuento
El Banco Nación tiene una promoción importante para cargar combustible en octubre y noviembre. Los requisitos.
El Banco Nación lanzó una oferta destinada a sus clientes para aliviar los gastos en movilidad durante el último tramo del año. Se trata de un reintegro del 30 % en compras de combustible efectuadas en estaciones adheridas, válido los fines de semana entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre de 2025.
En tiempos donde cargar nafta cuesta cada día más, una promoción de este estilo es clave para poder alivianar el impacto en el bolsillo ante los aumentos hormiga que se producen cada día en los distintos tipos de combustibles.
Cómo funciona el descuento del Banco Nación
Para acceder al beneficio, los usuarios deben abonar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación empleando la aplicación MODO BNA+. Allí, al escanear el código QR de la estación de servicio en la que riga la promoción, se debe elegir la tarjeta de crédito asociada. Solo esos pagos califican para el reintegro; no están incluidos los pagos con débito, con saldo en cuenta ni mediante otras billeteras digitales.
El banco retorna el 30 % del importe gastado, con un límite mensual de $15.000 por cliente (por CUIT). Si se aprovecha al máximo durante los dos meses de vigencia, el ahorro total puede alcanzar los $30.000.
Cómo participar en la promoción
Para participar, es necesario tener una cuenta monetaria en el Banco Nación vinculada a la app BNA+. Las tarjetas adicionales pueden acumular operaciones para lograr el límite mensual, siempre que el titular de la extensión cumpla con tener una cuenta activa. Si no la tiene, no se acreditará la devolución.
El reintegro se deposita dentro de los 30 días siguientes a la operación. El tope se aplica por mes calendario. El programa no afecta impuestos, tasas locales o recargos provinciales; la responsabilidad del banco es únicamente sobre el medio de pago y el reintegro.
La promoción opera hasta el 30 de noviembre de 2025 y se aplica a nivel nacional. Solo rige para consumos realizados entre viernes y domingo; los pagos de lunes a jueves quedan excluidos. Si pasado el plazo de un mes el cliente no ve reflejado el reintegro, puede presentar un reclamo formal al banco presentando datos como número de operación, fecha y monto.