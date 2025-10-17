Banco Nación sorprende por el Día de la Madre: $30.000 de reintegro en shoppings

El Banco Nación activó un beneficio puntual para celebrar el Día de la Madre . Es simple y directo: compras hoy, viernes 17 de octubre de 2025, en locales físicos de shoppings adheridos y obtenés un reintegro del 20%. La condición central es pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BNA.

La operación debe hacerse a través de MODO BNA+, escaneando el QR MODO en la caja. El tope por transacción es claro: hasta $30.000 de devolución por cada compra realizada dentro de la vigencia. Es un empujón de ahorro en una fecha con alto movimiento comercial. Y llega con un paso a paso muy concreto para no perderlo.

El alcance es nacional y exclusivo para cartera de consumo. Es decir, personas que tengan tarjetas de crédito del Banco Nación. No es válido con tarjetas de otros bancos ni con saldo en cuenta. Tampoco aplica si pagás desde otras billeteras o plataformas de pago.

La mecánica sucede en tiendas físicas que estén dentro del listado de comercios adheridos a la acción. Si vas a un shopping, pedí confirmar que el local figure como participante. Esto evita confusiones al momento de pagar y asegura que el reintegro se compute sin contratiempos. Recordá: solo vale hoy y solo en los comercios incluidos.

El proceso es sencillo. Al momento de pagar, abrí la app MODO BNA+ en tu teléfono. Escaneá el QR MODO del comercio. Elegí tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA como medio de pago. Confirmá el monto y finalizá la transacción. No hay cupones ni códigos adicionales.

día de la madre (1)

El reintegro se calcula sobre el total pagado y respeta el tope máximo de $30.000 por compra. Si hacés más de una compra, cada operación se evalúa por separado frente al tope, siempre dentro del período de vigencia de hoy. Es una dinámica pensada para compras ágiles, sin fricción, que fomenta el uso del QR en caja.

El dinero no se ve en el acto. La devolución se acredita luego, en tu cuenta del BNA, dentro de un plazo administrativo de hasta 60 días. En la práctica, suele reflejarse en uno o dos resúmenes posteriores a la fecha de compra. Esto es importante para la planificación financiera: el beneficio llega como reintegro, no como descuento inmediato en el ticket.

Por eso conviene guardar el comprobante, identificar el comercio y anotar el monto para controlar luego el resumen. Si tenés varias compras, cada una generará su reintegro según corresponda y hasta el tope fijado.

La promoción opera con tasa 0% (TNA y TEA fijas 0,00%). No es un plan de cuotas bonificadas ni un financiamiento adicional: es un reintegro directo condicionado a cumplir el canal (MODO BNA+), el medio de pago (tarjetas de crédito BNA) y el ámbito (comercios adheridos, en tienda física). No son válidos los pagos con saldo en cuenta ni el uso de otras billeteras.

Si el local ofrece múltiples formas de cobro, pedí explícitamente pagar escaneando el QR MODO para no perder el beneficio. Repetimos el dato central: el tope es por compra. Esto habilita organizar el gasto en operaciones separadas si el presupuesto del día lo justifica y el comercio acompaña, siempre dentro del marco de la promoción.

Consejos para aprovecharlo mejor

Antes de salir, chequeá que tu MODO BNA+ esté actualizada y que tus tarjetas del BNA estén visibles y habilitadas. Confirmá el límite disponible, sobre todo si pensás hacer más de una compra. En el shopping, verificá la adhesión del local en caja y pedí operar con QR MODO. Guardá los tickets.

Anotá fecha, comercio y monto final. Luego, revisá tus próximos resúmenes para corroborar la acreditación. Si comprás un regalo para el Día de la Madre, el reintegro puede ser el diferencial para elegir una categoría mejor o sumar un accesorio. Es un ahorro concreto, de vigencia acotada y reglas claras. Bien usado, baja el costo de la compra sin sacrificar calidad ni marca. Hoy es el día para aprovecharlo.