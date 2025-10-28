Frío polar, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires: qué dice el pronóstico para esta semana

Una masa de aire polar ingresó sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires y provocó un marcado descenso térmico desde la madrugada del lunes. Conocé el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) para esta semana.

Desde el comienzo de la semana, las temperaturas mínimas se ubicaron por debajo del promedio histórico para el mes de octubre, estimado en 13,4°C, con registros que en algunos puntos del conurbano descendieron por debajo de los 9°C.

Según el SMN , las condiciones frías se mantendrán durante toda la semana, con una mejora recién hacia el viernes. Sin embargo, además del frío , el organismo mantiene activa la advertencia por lluvias aisladas y vientos de intensidad variable.

El lunes comenzó con lloviznas débiles, nubosidad variable y una amplitud térmica que fue de los 9°C a los 15°C. Ezeiza fue la localidad que registró la mínima más baja en el AMBA, con 8,3°C, seguida por Campo de Mayo con 8,8°C y Merlo con 10°C.

El martes se perfila como la jornada más fría de toda la semana y podría convertirse en la más fría del mes, con una mínima pronosticada de 8°C y una máxima que apenas alcanzará los 16°C. Se espera cielo mayormente nublado durante todo el día, con vientos del sudeste que rotarán al este, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h.

Cuándo lloverá en Buenos Aires

Para el miércoles, el SMN prevé chaparrones en las primeras horas del día, pero con una tendencia a la mejora hacia la tarde. No obstante, desde Meteored indicaron que hay entre 30% y 50% de probabilidades de lluvia débil desde las 20 horas del miércoles. En tanto, las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 18°C.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires esta semana

Recién el jueves comenzaría una recuperación gradual de las temperaturas. Aunque se mantendrá la nubosidad, el ambiente será algo menos frío. El SMN prevé una mínima de 13°C y una máxima de 18°C. Si bien los valores mostrarán una leve suba, todavía estarán por debajo de lo habitual para esta etapa del año.

El viernes marcaría una mejora más clara en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas irán de los 11°C a los 22°C, acercándose al promedio histórico de octubre, que es de 22,6°C. Durante esa jornada, los vientos del norte soplarán con intensidad moderada, con ráfagas de hasta 40 km/h. Esta situación podría impactar en los niveles del Río de la Plata, según advirtieron desde el SMN.

El fin de semana, el SMN prevé el ascenso de la temperatura con una máxima estimada de 23° y una mínima de 15°. Finalmente, el domingo las condiciones se mantendrían estables con marcas que rondarían entre los 9° de mínima y los 22° de máxima, mientras que el cielo estará mayormente nublado.