TC2000 en Buenos Aires: el rugir de los motores vuelve a las calles tras 13 años

La espera terminó para los fanáticos de la velocidad. Este jueves al mediodía, el paisaje porteño recuperó una mística que se extrañaba desde hace más de una década: los autos de competición dominando el asfalto urbano. Con el emblemático Obelisco como testigo, se dio por inaugurada oficialmente la Fecha 1 del TC2000 , marcando el regreso de un circuito callejero a la Ciudad de Buenos Aires después de 13 años .

La jornada comenzó con un desfile de las máquinas por la Avenida 9 de Julio, donde pilotos y equipos posaron para la foto oficial junto a Fabián Turnes (secretario de Deportes de la Ciudad), Alejandro Levy (presidente de Tango Motorsport) y representantes de la CDA del Automóvil Club Argentino .

En diálogo exclusivo con MDZ , los pilotos Facundo Aldrighetti (TC2000 y Top Race) y Matías Capurro (Top Race) compartieron sus sensaciones antes de encender los motores en el sur de la ciudad.

"Es una apuesta muy grande de la categoría volver a correr en un callejero en Buenos Aires , sumado al uso de autos de nueva generación", destacó Capurro , quien no ocultó la dificultad del trazado: "El circuito no va a ser fácil. Son pistas que tienen su cuota de riesgo; hay que ir rápido sin golpear el auto, porque cualquier error puede arruinar todo el fin de semana".

Por su parte, Aldrighetti subrayó la importancia de la inteligencia sobre la velocidad pura en este tipo de escenarios: "El objetivo es llegar sanos al final. Va a ser una carrera pensante; siempre es bueno sumar puntos y llevar al equipo a lo más alto. Ya probé la pista con un auto de calle durante el armado; es un circuito lindo y muy técnico. Habrá que tener cuidado con las paredes y el grip".

El sur de la Ciudad se viste de gala

A diferencia de la histórica edición en la 9 de Julio, esta vez el epicentro se traslada al sur porteño, una decisión estratégica para descentralizar los eventos deportivos de gran magnitud.

TC2000 Juan Ignacio Saltiva / MDZ

Fabián Turnes, Secretario de Deportes porteño, expresó el entusiasmo del gobierno local: "La Ciudad lo vive con mucha alegría, es una fiesta del automovilismo nacional. El propósito es que la gente viva el deporte de mucho más cerca, algo que solo permite un circuito callejero frente a uno de pista tradicional".

Turnes también destacó la logística detrás del evento: "Llevamos más de dos meses trabajando en el circuito y su entorno para que tanto los vecinos como quienes vienen del interior se encuentren con un espectáculo de primer nivel".

Lo que hay que saber del inicio de temporada

Evento: primera fecha del campeonato TC2000.

Ubicación: circuito callejero (zona sur de CABA).

Innovación: debut de unidades de última generación.

Clave del fin de semana: la gestión del riesgo en los entrenamientos y la adaptación al agarre del asfalto urbano.

La actividad oficial comenzará este viernes, donde el rugido de los motores volverá a ser el sonido principal de una Buenos Aires que recupera su tradición fierrera.

TC2000 TC2000

El cronograma de la fecha 1

Viernes 13/3

16: Fiat Competizione - Práctica libre 1

17.10: Top Race - Práctica libre 1

Sábado 14/3

10.20: TC2000 - Práctica libre 1

11.25: Top Race - Práctica libre 2

12.35: Fiat Competizione - Práctica libre 2

13.15: TC2000 - Práctica libre 2

15.10: Top Race - Clasificación

15.35: Fiat Competizione - Clasificación

16.15: TC2000 - Clasificación

Domingo 15/3