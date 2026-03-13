Gran Premio de China: cinco momentos épicos de su historia y una impensada conexión con Fangio

Desde su estreno en 2004, el Gran Premio de China de Fórmula 1 se ganó un lugar especial dentro del calendario de la máxima categoría. Disputado en el moderno Circuito Internacional de Shanghái , el evento rápidamente se convirtió en escenario de carreras memorables y episodios que trascendieron temporadas.

A lo largo de los años, la pista china fue testigo de definiciones apasionantes, triunfos históricos y momentos simbólicos para equipos y pilotos. Su combinación de largas rectas, curvas técnicas y condiciones climáticas variables generó carreras impredecibles.

Algunos de esos episodios quedaron grabados para siempre en la memoria de los fanáticos. Desde despedidas legendarias hasta el inicio de nuevas eras en la Fórmula 1 , estos son cinco momentos que definieron la historia del GP de China , incluyendo una impensada conexión con el argentino Juan Manuel Fangio .

La temporada 2006 fue intensa: y, en este contexto, el paso por Shanghái dejó un capítulo especial en la trayectoria de Michael Schumacher. En una carrera marcada por la pista húmeda y estrategias cambiantes, el piloto alemán logró imponerse con Ferrari tras una exigente batalla con los Renault de Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella.

Ese triunfo tuvo un significado especial porque representó la última victoria de Schumacher en la categoría antes de su primer retiro al finalizar esa temporada.

Aunque el campeonato terminaría en manos de Alonso, aquella jornada en Shanghái quedó como el cierre triunfal de una de las carreras más exitosas que haya tenido la Fórmula 1.

2009: el primer triunfo de Red Bull

Mucho antes de convertirse en uno de los equipos dominantes del campeonato, Red Bull Racing vivió en China uno de los momentos fundacionales de su historia. La carrera de 2009 se disputó bajo una intensa lluvia que complicó las condiciones del circuito. En ese escenario, el joven alemán Sebastian Vettel mostró un dominio absoluto.

Después de conseguir la pole position, el piloto lideró la competencia con autoridad y se encaminó hacia su primera victoria con el equipo austríaco.

Sebastian Vettel ganó el Gran Premio de China 2009 con Red Bull, logrando la primera victoria y el primer doblete (1-2 con Mark Webber) en la historia del equipo.

El triunfo se completó con el segundo lugar de Mark Webber, sellando un doblete que marcó el inicio de una etapa que años después llevaría a Red Bull a dominar la Fórmula 1.

2012: el regreso de Mercedes a la victoria

El Gran Premio de China de 2012 también tuvo un valor histórico para Mercedes. Ese día, el alemán Nico Rosberg logró su primera victoria en la categoría y al mismo tiempo devolvió a la escudería alemana a lo más alto del podio después de décadas.

La última vez que Mercedes había ganado una carrera de Fórmula 1 había sido en 1955, cuando el legendario Juan Manuel Fangio triunfó en el Gran Premio de Italia de 1955.

La victoria de Nico Rosberg en 2012 devolvió a Mercedes a la cima de la Fórmula 1 por primera vez desde el triunfo de Juan Manuel Fangio en 1955.

El éxito de Rosberg fue interpretado como el primer paso de un proyecto deportivo que años más tarde dominaría la categoría durante la era de los motores híbridos.

2019: Shanghái fue sede de la carrera número 1000

El circuito chino también tuvo el privilegio de albergar un momento simbólico en la historia de la categoría. En 2019, el Gran Premio de China fue elegido como escenario de la carrera número 1000 en la historia de la Fórmula 1.

La ocasión fue celebrada con homenajes y eventos especiales que recordaron las distintas etapas del campeonato y a las figuras que marcaron su evolución.

La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien ese día amplió su impresionante récord en el circuito de Shanghái y consolidó su relación especial con la pista asiática.