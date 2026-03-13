Godoy Cruz se cerró: silencio, entrenamientos a puertas cerradas y un equipo que aún no encuentra respuestas
El equipo todavía no gana y el hermetismo de Mariano Toedtli con los medios genera más dudas que certezas entre los hinchas de Godoy Cruz.
En Godoy Cruz hay algo que empieza a llamar la atención tanto como los resultados: el silencio. El equipo todavía no logra ganar y, mientras los hinchas buscan explicaciones, lo cierto es que la información futbolística del día a día prácticamente desapareció.
En lo que va de la semana, Mariano Toedtli no ha parado un equipo, al menos de manera visible para la prensa. Los entrenamientos se desarrollan a puertas cerradas y el entrenador no brinda declaraciones fuera de las conferencias oficiales, por lo que las certezas sobre el funcionamiento del equipo son muy pocas.
Este hermetismo genera un escenario inevitable: todo lo que circula termina siendo especulación. Sin imágenes de las prácticas, sin indicios del once titular y sin la palabra del entrenador en la semana, el análisis futbolístico queda reducido a lo que se ve los fines de semana en la cancha.
El silencio de Mariano Toedli en Godoy Cruz
Y justamente allí aparece otro problema: el sistema de Toedli todavía no funciona. Godoy Cruz no logra encontrar regularidad en el juego y los resultados tampoco acompañan. El equipo sigue en búsqueda de identidad y los hinchas esperan señales que, por ahora, no aparecen.
Pero el tema no es solamente futbolístico. En el fútbol moderno, la relación entre el entrenador, los medios y los hinchas también forma parte del juego. Cuando el técnico habla, explica, analiza o incluso se equivoca públicamente, el hincha siente que forma parte del proceso. Hoy, en cambio, esa conexión parece haberse cortado.
Por eso muchos simpatizantes sienten que Toedli no es cercano a los medios y, por consecuencia, tampoco a los hinchas. Simplemente porque no lo escuchan hablar del equipo, de la idea de juego o del camino que pretende recorrer el Tomba.
En ese contexto aparece otro dato que preocupa: Godoy Cruz prácticamente desapareció de la agenda mediática por cuestiones futbolísticas. Desde diciembre, el club tuvo presencia en los medios, pero por motivos muy distintos.
Incidentes, conflictos, reclamos y problemas institucionales ocuparon el centro de la escena. El fútbol, el juego y los sistemas quedaron en un segundo plano.
Y cuando eso pasa, el vacío se llena solo: con dudas, rumores y preguntas que nadie responde.
Mientras tanto, en la cancha el Tomba sigue buscando su primera victoria. Pero afuera, en el plano de la comunicación y el vínculo con la gente, también parece estar jugando otro partido que todavía no logra ganar.