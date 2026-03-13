Godoy Cruz se cerró: silencio, entrenamientos a puertas cerradas y un equipo que aún no encuentra respuestas

En Godoy Cruz hay algo que empieza a llamar la atención tanto como los resultados: el silencio . El equipo todavía no logra ganar y, mientras los hinchas buscan explicaciones, lo cierto es que la información futbolística del día a día prácticamente desapareció .

En lo que va de la semana, Mariano Toedtli no ha parado un equipo , al menos de manera visible para la prensa. Los entrenamientos se desarrollan a puertas cerradas y el entrenador no brinda declaraciones fuera de las conferencias oficiales , por lo que las certezas sobre el funcionamiento del equipo son muy pocas.

Este hermetismo genera un escenario inevitable: todo lo que circula termina siendo especulación . Sin imágenes de las prácticas, sin indicios del once titular y sin la palabra del entrenador en la semana, el análisis futbolístico queda reducido a lo que se ve los fines de semana en la cancha.

Y justamente allí aparece otro problema: el sistema de Toedli todavía no funciona . Godoy Cruz no logra encontrar regularidad en el juego y los resultados tampoco acompañan. El equipo sigue en búsqueda de identidad y los hinchas esperan señales que, por ahora, no aparecen.

Pero el tema no es solamente futbolístico. En el fútbol moderno, la relación entre el entrenador, los medios y los hinchas también forma parte del juego . Cuando el técnico habla, explica, analiza o incluso se equivoca públicamente, el hincha siente que forma parte del proceso. Hoy, en cambio, esa conexión parece haberse cortado.

Por eso muchos simpatizantes sienten que Toedli no es cercano a los medios y, por consecuencia, tampoco a los hinchas. Simplemente porque no lo escuchan hablar del equipo, de la idea de juego o del camino que pretende recorrer el Tomba.

En ese contexto aparece otro dato que preocupa: Godoy Cruz prácticamente desapareció de la agenda mediática por cuestiones futbolísticas. Desde diciembre, el club tuvo presencia en los medios, pero por motivos muy distintos.

tomba godoy cruz gambarte festejos (5) Alf Ponce Mercado / MDZ

Incidentes, conflictos, reclamos y problemas institucionales ocuparon el centro de la escena. El fútbol, el juego y los sistemas quedaron en un segundo plano.

Y cuando eso pasa, el vacío se llena solo: con dudas, rumores y preguntas que nadie responde.

Mientras tanto, en la cancha el Tomba sigue buscando su primera victoria. Pero afuera, en el plano de la comunicación y el vínculo con la gente, también parece estar jugando otro partido que todavía no logra ganar.