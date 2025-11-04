Así estará el tiempo este miércoles 5 de noviembre en Argentina, según el SMN
El miércoles 5 de noviembre se presentará con lluvias en el norte del país y tiempo inestable en varias regiones, mientras el centro tendrá mejoras parciales.
Este miércoles 5 de noviembre, el tiempo mostrará contrastes en distintas regiones del país. En el norte argentino, provincias como Formosa, Chaco y Misiones amanecerán con lluvias y tormentas aisladas, acompañadas de nubosidad persistente y ambiente húmedo durante gran parte del día.
El tiempo para este miércoles 5 de noviembre
En el centro del país, el panorama será variable: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tendrán cielos mayormente nublados, con posibles lloviznas y algunas mejoras hacia la tarde. La temperatura se mantendrá templada, con máximas que rondarán entre los 20 y 25 grados.
La región de Cuyo y el Noroeste presentará tiempo nublado, aunque sin precipitaciones significativas. Mendoza y San Juan continuarán con jornadas frescas, mientras que en el NOA el cielo permanecerá cubierto, especialmente en Tucumán y Salta.
Hacia el sur, en cambio, el clima será más estable. En la Patagonia predominará la nubosidad parcial con bajas temperaturas y algunas lluvias débiles en Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz. El resto de la región patagónica tendrá un miércoles frío pero sin mayores complicaciones climáticas.