El miércoles 5 de noviembre se presentará con lluvias en el norte del país y tiempo inestable en varias regiones, mientras el centro tendrá mejoras parciales.

Así estará el tiempo este miércoles 5 de noviembre en Argentina, según el SMN. Foto: EFE

Este miércoles 5 de noviembre, el tiempo mostrará contrastes en distintas regiones del país. En el norte argentino, provincias como Formosa, Chaco y Misiones amanecerán con lluvias y tormentas aisladas, acompañadas de nubosidad persistente y ambiente húmedo durante gran parte del día.

El tiempo para este miércoles 5 de noviembre En el centro del país, el panorama será variable: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos tendrán cielos mayormente nublados, con posibles lloviznas y algunas mejoras hacia la tarde. La temperatura se mantendrá templada, con máximas que rondarán entre los 20 y 25 grados.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 22.00.29 El tiempo para este miércoles 5 de noviembre. SMN. La región de Cuyo y el Noroeste presentará tiempo nublado, aunque sin precipitaciones significativas. Mendoza y San Juan continuarán con jornadas frescas, mientras que en el NOA el cielo permanecerá cubierto, especialmente en Tucumán y Salta.