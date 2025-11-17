Llega el calor a Mendoza y este lunes la máxima superará los 30°
Después de varios días frescos, Mendoza vuelve a sentir el calor este lunes 17 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica ascenso de la temperatura, con una máxima de 33° y una mínima de 13°, cielo algo nublado y vientos moderados del noreste.
Será una jornada mas veraniega, con una mañana agradable y una tarde calurosa.
En la zona cordillerana se espera cielo parcialmente nublado y condiciones estables, sin fenómenos significativos más allá de la nubosidad. En el llano, el ambiente se irá tornando más cálido a medida que avance el día, ideal para actividades al aire libre, aunque con una sensación térmica marcada durante la tarde.
Lo que se espera para el martes y miércoles en Mendoza
Para el martes 18, el calor se intensificará: la máxima trepará hasta los 35°, con cielo algo nublado y vientos leves del sector sur. Hacia la noche el tiempo podría volverse inestable, con probabilidad de tormentas aisladas en algunas zonas de la provincia.
Ya el miércoles 19 se perfila diferente. El ingreso de aire del sur traerá descenso de la temperatura, una máxima cercana a los 28° y una jornada parcialmente nublada y ventosa, con vientos moderados del sector sur, que cortarán por un momento la racha de días muy calurosos.