Llega el calor a Mendoza y este lunes la máxima superará los 30°

Después de varios días frescos, Mendoza vuelve a sentir el calor este lunes 17 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica ascenso de la temperatura, con una máxima de 33° y una mínima de 13°, cielo algo nublado y vientos moderados del noreste.

Será una jornada mas veraniega, con una mañana agradable y una tarde calurosa.

En la zona cordillerana se espera cielo parcialmente nublado y condiciones estables, sin fenómenos significativos más allá de la nubosidad. En el llano, el ambiente se irá tornando más cálido a medida que avance el día, ideal para actividades al aire libre, aunque con una sensación térmica marcada durante la tarde.

Para el martes 18, el calor se intensificará: la máxima trepará hasta los 35°, con cielo algo nublado y vientos leves del sector sur. Hacia la noche el tiempo podría volverse inestable, con probabilidad de tormentas aisladas en algunas zonas de la provincia.